ANSES: quiénes cobran hoy bono, jubilaciones, asignaciones y otros beneficios

Loscuyos haberes no superen 48.729 pesos, con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 5 cobran hoy sus haberes, informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).El organismo previsional indicó además que recibirán el pago de un bono de 7.000 pesos los que perciben hasta un haber mínimo y de 4.000 pesos los que ganan hasta dos salarios mínimos en tanto que a partir de diciembre próximo el incremento de los haberes jubilatorios será de 15,62 %, a lo cual se sumará el pago de un bono extra por tres meses de 10.000 para quienes cobran una haber mínimo y de 7.000 para los que reciben hasta dos jubilaciones mínimas".con DNI terminado en 5 tienen desde hoy disponible el dinero asignado en ese programa y las mujeres que perciben lacon documento concluido en 3, hoy accederán a la prestación".Las mujeres beneficiarias de la Asignación porcon DNI finalizado en 8 y 9 mañana tendrán depositado el monto establecido en ese plan asistencial, al tiempo que continua el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y el abono de las Asignaciones de Pago Único como Matrimonio, Adopción y Nacimiento para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de diciembre 2022.Las personas inscriptas en el, que les garantiza el acceso a la garrafa por residir en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, con DNI finalizado en 5, hoy recibirán el pago establecido en ese programa y los jóvenes beneficiarios de la, con DNI terminado en 6 y 7 dispondrán del dinero fijado para ese objetivo.En tanto, sigue hoy el proceso de pago de la primera de las dos cuotas de $22.500 del Refuerzo Alimentario destinado a personas que no cuentan con ingresos y no perciben asistencia alguna del Estado.El cronograma de pago difundido por Anses, prevé que. En 2, el miércoles 16; en 3 el jueves 17; y quienes tengan documentos que terminen 4 percibirán la primera cuota el viernes 18.a los DNI terminados en 5 el lunes 22; los terminados en 6 el martes 23; en 7 el miércoles 24; en 8 el jueves 25 y en 9, el viernes 28 de noviembre.