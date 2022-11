El Banco Central volvió a vender divisas y el dólar blue cerró en $294

El Banco Central (BCRA) no pudo impedir hoy el drenaje de divisas y terminó la jornada con ventas por otros US$ 100 millones, mientras que el dólar blue terminó en alza y cerró a $294 para la venta.El dólar cerró en el mercado marginal a 290 en la punta compradora, escaló un peso respecto del cierre del viernes en la vendedora, y la brecha con el oficial asciende al 74,6% y con el tipo de cambio mayorista en 82,2%.El BCRA se desprendió hoy de u$s100 millones, para atender el pago de importaciones y la demanda del mercado, y acumula en noviembre un rojo de US$ 863 millones.Las ventas de noviembre ya representan el segundo nivel más alto del año, después del récord de julio pasado que superó los US$ 1.000 millones, según fuentes del mercado.El ahorro o dólar solidario que incluye los impuestos subió hasta los $1,25 centavos y cerró a $278,07, mientras que el turista o tarjeta avanzó $1,33 a $294,93.El dólar Qatar, con la carga impositiva adicional trepó $1,52 a $337,06 y sigue por encima del valor del blue.El dólar mayorista, que regula el BCRA, ganó $1,08 hasta alcanzar los $161,78, con un volumen operado de US$ 323,985 millones.En la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación cotizó a $310,19 para la venta y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó el 92,9% en la apertura de la semana.El MEP o dólar bolsa llegó a los $299,81 y la diferencia con el oficial llega al 86,5%.En el Banco Nación el billete cerró a 167,50 mientras que en los bancos de la plaza local la cotización promedio fue de 168,27.