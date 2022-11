Plataforma de criptomonedas denuncia transacciones "no autorizadas"

La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX fue víctima de transacciones "no autorizadas", dijo uno de sus gerentes, un día después de haber solicitado la quiebra y de renunciar su fundador Sam Bankman-Fried.



Se observaron "transacciones no autorizadas", dijo Ryne Miller, director legal de FTX, en su cuenta de Twitter, consignó la agencia AFP.



Tras declararse en quiebra, FTX "tomó medidas de precaución para mover todos los activos digitales a almacenamiento en frío", es decir, una banca para almacenar criptomonedas en línea, indicó.



"El proceso fue expedito (la noche del viernes) para mitigar daños al observar transacciones no autorizadas", destacó.



Miller había informado anoche sobre una "investigación de anomalías con los movimientos de la cartera relacionados con la consolidación de los saldos de divisas entre los intercambios", y se refirió a "hechos y movimientos poco claros".



FTX, considerada hasta hace 10 días como la segunda plataforma de criptomonedas más grande del mundo y valorada en unos US$ 32.000 millones, sufrió un descalabro relámpago.



La compañía, en crisis durante una semana, fue colocada voluntariamente bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.



Su fundador, Sam Bankman-Fried, de 30 años, renunció y fue reemplazado por John J. Ray III.