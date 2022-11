Empresarios y comerciantes mostraron su apoyo al programa Precios Justos

Gran parte de los empresarios que participaron del acto en el cual el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el programa Precios Justos, expresó su respaldo a la medida que se propone estabilizar los valores de unos 1.500 productos hasta marzo en un intento por combatir la inflación."En ese sentido, cada uno de nosotros tiene la obligación no solo de buscar opciones y alternativas de forma individual (al interior de sus compañías), sino también en conjunto con otros actores de la economía y con el Estado, para asegurar el acceso a productos básicos y precios de referencia claros", agregó.Con ese tono optimista, acotó: "Puntualmente, este acuerdo que congela el precio de una canasta de 1.700 referencias y define una pauta de aumento fija (del 4% mensual) para el resto de los productos, no solo es una respuesta a este desafío, sino que -a su vez- brinda una mayor previsibilidad y referencia de precios a los consumidores".Fuera de las grandes cadenas, la presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos, Yolanda Duran, sostuvo: "Siento que va a cumplirse el acuerdo de precios porque en cada lista hay productos propios de cada hípermercado".En declaraciones a radio AM 530, añadió: "Las ventas están totalmente estancadas, necesitábamos una referencia de precios". Y pidió "que los formadores respeten los precios, provean realmente y abastezcan".Con tono crítico, marcó la diferencia con las grandes firmas del sector: "Ante esta inflación no hay bolsillo que aguante, no nos alcanza para reponer la mercadería. Los dueños de los hipermercados son multimillonarios, nosotros tenemos a cada dueño en su caja".De Mendiguren: "Es un acuerdo con premios y castigos"Desde el Gobierno, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo: "Si no nos ocupamos de la inflación con firmeza, te vuelve para atrás, porque si vos calculas la inflación, la inflación futura sobre la inflación pasada, le estás tirando la nafta encima".También reconoció que "los acuerdos de precios no resuelven en sí mismo la inflación". Sin embargo, subrayó: "Me parece que tomar como estamos haciendo orden fiscal, reformar reservas, todas son decisiones para empezar a estabilizar la economía".En cuanto al programa, repasó que "este acuerdo además de haber sido voluntario, tiene premios y castigos". Y explicó: "Para aquel que acepta las condiciones, el congelamiento y no subir más de 4% el resto de los productos que no se fijan los precios, nosotros vamos a colaborar con créditos como el Gobierno tiene promocionados para la industria, vamos a colaborar en que tengan los dólares para importar los insumos que requiera la producción de bienes, es decir, hay un intercambio de obligaciones mutuas, nuestras y de las empresas".