Hoteleros respaldaron evento de autos tuneados para "romper la estacionalidad"

Durante el fin de semana se vivió en Gualeguaychú la fiesta más grande del país de autos multimarca y tunning.



La propuesta de realizar el evento en nuestra ciudad fue presentada por la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos hace varios meses atrás. En su momento se realizaron varias reuniones con Diego Matías, organizador del evento La Costa Show Car que, por 9 años se realizó en la costa argentina, este 2022 decidió trasladar la 10ª edición a nuevo territorio y eligió Gualeguaychú para tal fin.



Desde un primer momento se crearon los puentes para que el organizador y el municipio de la ciudad se encontraran y comenzaran a trabajar en la realización del evento; la gestión de la Asociación incluyó, además del acercamiento entre las partes, que dicho evento se realizara durante un fin de semana común y conjuntamente se decidió que el predio del Corsódromo fuera el lugar de exposición de miles de autos.



La 10ª Edición de La Costa Show Car contó 1460 autos inscriptos y con un aproximado de 1500 autos que expusieron sin inscripción previa; además de la presencia de más de diez mil personas que recorrieron el predio durante los dos días que duró el evento.



"Gualeguaychú vivió un fin de semana diferente, viendo por las calles la presencia de vehículos que atraían la atención de los transeúntes. Fue la primera vez que este evento se presentó en la ciudad y festejó su décimo cumpleaños con nosotros. La inversión fue próspera para miles de familias gualeguaychueneses que recibieron a turistas que se hospedaron, comieron y gastaron en la ciudad, así como para los que pusieron un puesto gastronómico en el predio del Corsódromo", destacó la entidad.



Sin embargo, admitieron que "no todo fue perfecto, ya que algunas reglas de convivencia no se respetaron y, si se desea que el evento vuelva a vivirse en la ciudad, es importante que nos sentemos a dialogar y evaluar los puntos flojos para pulirlos y trabajar en ellos para que la próxima edición sea mejor para todos".



La realización de distintos eventos durante los fines de semanas comunes rompe con la estacionalidad turística que, por años, ha caracterizado a la ciudad y pone a Gualeguaychú en el ojo de los ciudadanos de otras localidades nacionales e internacionales para que nos conozcan y decidan elegirnos para sus próximas vacaciones o para visitarnos cuando lo deseen, proyectando a futuro el posicionamiento de Gualeguaychú como destino elegible para cualquier estación del año.



«A la vista está el importante derrame económico que un evento de esta magnitud genera, pero es de igual importancia que se respeten las reglas de convivencia, en la cual, tanto participantes como ciudadanos merecen el respeto mutuo que en esta oportunidad no se vivió por completo. Por eso, para continuar viviendo en una ciudad tranquila como todos queremos, si deseamos que el evento vuelva a realizarse en la ciudad, debemos reunirnos las partes organizadoras en una gran mesa de diálogo para rever, evaluar y comenzar a trabajar en corregir cada punto en lo que se falló», concluyó el presidente de la entidad, el Sr. Agustín Rosado.



R2820