Jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 15,62%: habrá bono de $10 mil

Haberes mínimos y AUH

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales aumentarán un 15,62% a partir de diciembre, anunciaron esta tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.A esto se sumará, lo que incluye al 84% del total de los jubilados.El anuncio fue formulado a través de una conferencia de prensa brindada desde la sede de la Anses por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta.Según explicaron los funcionarios, mediante estas medidas unsurgido de la fórmula de movilidad. “Queremos acompañar a los jubilados para que sus haberes le ganen a la inflación. Hemos logrado que las jubilaciones mínimas. Con el aguinaldo es también algo importante que ocurre en diciembre vamos a estar un poquito mejor”, señaló Raverta.Se trata del cuarto aumento fijado en el año, en base a lo establecido por la Ley de Movilidad. El incremento aplicado en cada trimestre en las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales se basa en el cálculo que actualiza los montos en base a un coeficiente elaborado en partes iguales por la recaudación previsional y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).Por su parte, Massa señaló: “Una sociedad que no respeta a sus mayores no tiene futuro. Vivimos un año complicado en la Argentina y el mundo. La inflación se transformó en un problema muy grande sobre todo para los jubilados y pensionados. La mirada a la hora de tomar esta decisión estaba puesta en construir un puente para tratar que mientras trabajamos las variables macro para intentar bajar la inflación podemos seguir un sendero de recuperación de ingreso entre nuestros jubilados”.El ministro de Economíapara abonar los bonos de refuerzo que se cobrarán en diciembre, enero y febrero.“Esto nos permite seguir consolidando la curva de recuperación del ingreso. No existen soluciones mágicas. El que les promete magia, les miente. Cuanto más difícil es la situación, más extendida tiene que estar la mano del Estado para los que más necesitan”, afirmó Massa.A su vez, Massa adelantó que durante diciembre habrá nuevos anuncios “importantes” vinculados a las compras de los jubilados para “ayudarlos en las fiestas”.En base al bono de refuerzo anunciado, aquellos jubilados que cobran la mínima recibirán un ingreso de bolsillo superior a los $ 60.000 en diciembre.“Con esta medida, y sumado a la movilidad de diciembre, los beneficiarios que perciban el haber mínimo tendrán ingresos mensuales de $60.124. En diciembre, además, se cobra el aguinaldo por lo que cada jubilado y jubilada de la mínima”, explicaron en la Anses.Asimismo, las dos jubilaciones mínimasEl bono de refuerzo para diciembre, enero y febrero se cobrará de manera decreciente, es decir:que cobran el equivalente a dos jubilaciones mínimas.El cuarto aumento por movilidad del año del, llevando a la Asignación Universal por Hija e Hijo a

Movilidad y Refuerzo, aumento a jubilados by ELONCE Paraná on Scribd