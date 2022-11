Gremio no docente de las universidades nacionales acordó suba salarial

Los ministros de Educación y de Trabajo, Jaime Perczyk y Raquel Olmos, y el gremio que agrupa al personal no docente de las universidades nacionales (Fatun) acordaron hoy en paritarias un nuevo aumento por actualización salarial, que contempló a diciembre próximo una mejora del 82% anual y el pago de un bono de 22 mil pesos este mes.



Lo informó en un comunicado la cartera educativa, que detalló que el bono de 22 mil pesos a percibirse en noviembre se pagará para reconocer el "Día del No Docente".



El acuerdo se firmó en el Ministerio de Educación, ocasión en la cual Perczyk ratificó que "la intención del Gobierno es que los salarios se recuperen y le ganen a la inflación", y destacó el trabajo realizado por el personal no docente universitario durante la pandemia.



Olmos remarcó la tarea realizada por todas las partes y realzó a "la institución de la paritaria como una práctica democrática que afirma la credibilidad institucional"; destacó que pocos países tienen "ese ejercicio democrático que fortalece a la representación sindical" y afirmó "sentirse parte" de la comunidad universitaria, indicó el documento.



El acuerdo determinó una recomposición de los ingresos para el sector de un 5% para este mes y de otro 15% para diciembre próximo, además del bono de 22 mil pesos, lo que totalizó una negociación convencional anual del 82%.



El Día del Trabajador No Docente se conmemorará el 26 de noviembre próximo y el bono será percibido con carácter excepcional, no remunerativo y por única vez.



En la reunión también participaron el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; por la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun) Walter Merkis, Jorge Anro, Daniel Villa y Susana Ramos, y los rectores que representan al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la paritaria nacional de la actividad.