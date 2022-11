AFIP detectó más de 2.000 toneladas de granos no declarados

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), detectó irregularidades en las declaraciones juradas presentadas por los titulares de dos establecimientos agropecuarios que no habían declarado la tenencia de 1.899 toneladas de maíz y 198 de soja. Los granos no declarados tienen un valor de mercado de 89 millones de pesos.



Funcionarios del organismo conducido por Carlos Castagneto, constataron un atraso de más de 60 días en la carga de la información que los operadores del comercio de granos, incluidos los compradores para consumo, están obligados a ingresar a través de un régimen de registración sistémica de movimientos y existencias de granos no destinados a la siembra.



El hallazgo fue realizado por funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) durante dos operativos llevados a cabo sobre un feedlot que contaba con una dotación de 6000 bovinos y un criadero de porcinos que contaba con 440 madres en producción, ambos ubicados en la provincia de Córdoba.



En ambos casos, la AFIP analizará posibles multas conforme a la Ley de Procedimiento Tributario N.° 11.683 y el impacto en el scoring del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).