Estaciones de servicio: prohíben uso del Código QR cerca de los surtidores

Prohibidos cerca de surtidores

Crecimiento del QR en Argentina

A partir de ahora, los carteles de pago electrónicos QR no podrán estar ubicados en las columnas, tótems, poste o surtidos de carga de combustibles, en espacios denominados áreas clasificadas dentro de las estaciones de servicio. Así lo dispuso la Secretaría de Energía de la Nación a través de una nota oficial.La decisión fue adoptada el viernes pasado. Ahora, las estaciones de servicio de todo el país deberán eliminar el símbolo QR de toda columna, poste, surtidor y cartelería que se encuentre dentro de las áreas clasificadas. Por lo tanto, esos espacios para pago electrónico tendrán que ser reubicados dentro del espacio físico, fuera del área de carga de combustibles.Esta medida surgió a menos de un año del lanzamiento del sistema de pago de transferencias interoperables a través de teléfonos celulares, con la lectura de Códigos QR. Los datos oficiales del Banco Central muestran que en septiembre pasado hubo un récord, con más de 4,9 millones de transacciones y sigue en aumento.El viernes pasado, la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización a cargo de Aníbal Mellano, dispuso modificar una reglamentación que data del año 2018. Allí se autorizaba el uso de esta herramienta de pago digital/electrónico desde el interior del vehículo, al mismo tiempo que sugería que el código a ser escaneado se encuentre al alcance desde la posición del conductor.Ahora la misma dependencia estatal advirtió que los dispositivos móviles como celulares no son equipos aptos para áreas clasificadas. Por lo tanto, su uso indebido en sectores de mayor peligro puede llevar a serios accidentes.En paralelo, exigen que se exhiba otro tipo de cartelería con recomendaciones de seguridad sobre las aplicaciones y uso del pago QR, para evitar accidentes. Asimismo, en la nota emitida, se hace hincapié en la prohibición del uso de teléfonos celulares durante la carga de combustible, siendo la acción de pago efectuada antes o después de la acción de carga de combustible.Esta nueva prohibición de uso de medios electrónicos en áreas clasificadas de estaciones de servicio surge en el marco de expansión del sistema de pagos con código QR, que tuvo su bautismo de manera generalizada el 29 de noviembre de 2021.A través de este medio de pago electrónico, el usuario puede realizar pagos en comercios con una acreditación inmediata y con la comisión más baja del mercado a través de cualquier billetera virtual. Las más destacadas hoy son Mercado Pago, Ualá, Iudu, Naranja X, TAP o Yacaré) o bancaria (BNA+, Cuanta DNI, BBVA Go, entre otras.El primer día en vigencia del sistema registró un promedio de 22.586 operaciones, que pasó a 63.000 en los últimos días de marzo pasado, lo que significó un aumento de 178% en apenas cuatro meses.En abril de 2022 se contabilizaron alrededor de 1,9 millones operaciones; 2 millones en mayo y en junio treparon a 2,3 millones. En los meses restantes las transacciones continuaron aumentando, registrando 2,9 millones de operaciones en julio mientras que en agosto ascendió a 4,02 millones.