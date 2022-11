Ante la falta de lluvias, advierten complicaciones en el avance de las siembras

Desde la Bolsa de Cereales volvieron a manifestar su preocupación ante la escasez de lluvias durante octubre y el principio de noviembre. En este marco señalaron que, a pesar de las lluvias del domingo anterior, “no se vieron cambios sustanciales sobre el sudoeste, donde la sequía parece afianzarse en forma más perjudicial”.“Para lograr reservas óptimas como las dominan sobre los departamentos del noreste, la oferta de agua de Octubre tuvo que haber logrado al menos cien milímetros”, explicaron y señalaron que, si bien “algunas localidades de estos departamentos, superaron este monto pluvial en forma significativa, en el sudoeste provincial, la mayor parte de los reportes, no lograron sumar cincuenta milímetros”. “Un registro muy pobre para satisfacer la estadística del mes de octubre”, lamentaron.Frente a este panorama, desde la entidad alertaron que “será difícil quebrar el patrón seco que domina la onda larga del comportamiento climático”. “Los eventos pluviales que se dan dentro de estos periodos extendidos de hasta un bimestre, no logran correcciones plenas. En consecuencia con los niveles de reserva en niveles exigidos, las decisiones de avance para la siembra se presentan muy complicadas”, agregaron.Finalmente, el informe SIBER que habla sobre el estado de las reservas, da cuenta que “aparecen algunas señales positivas en el comportamiento pluvial que pueden tomarse como un menor impacto del fenómeno La Niña. La provincia de Misiones, la zona oriental de Paraguay y las vecindades del sur brasileño, son zonas que comúnmente se ven afectadas en forma negativa por La Niña. En lo que va de la primavera esto no se ha verificado sobre este sector. El norte o noreste entrerriano y algunas zonas del centro sudeste de Corrientes también han tenido buenas lluvias, es decir, hay una suerte mejora sectorizadas en el patrón pluvial que puede estar quebrando la condición hegemónica que ha caracterizado la seca del invierno y la primera parte de la primavera. Estos primeros diez días de noviembre no avalan esta hipótesis, pero los pronósticos mejoran para los segundos diez días del mes”.