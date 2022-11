Bono de fin de año: Fernández confirmó que se analiza y habló de la inflación

Inflación

Alberto Fernández confirmó que el Gobierno analiza un bono de fin de año o suma fija. En ese sentido, coincidió con el pedido realizado el viernes por la vicepresidenta, Cristina Kirchner y aseguró que "están evaluando el tema". A su vez, el Presidente de la Nación se refirió a la inflación y al dólar."Estamos evaluando el tema. Yo veo lo mismo que Cristina, hay que recomponer los ingresos. El tema es dónde hacer el corte. No es un tema fácil de resolver en el contexto en el que vivimos", expresó en diálogo con Futurock.Al mismo tiempo, confió en las paritarias para los salarios de los trabajadores registrados: "las paritarias están funcionando con total libertad, lo que pido es que le ganen a la inflación. Si eso ocurre se va a ir mejorando. El problema que suele suceder es que los empleos que se crean tienen salarios flojos porque se trata de salarios que toman como referencia diciembre de 2015, eso hay que corregirlo. Estamos tratando que las paritarias le ganen a la inflación y así se vaya recuperando el salario real".En cuanto a la inflación, el Presidente sostuvo que la inflación "bajó los últimos dos meses", "este mes no sé todavía cómo viene, lo que creo es que tenemos que hacer un esfuerzo para ir bajando paulatinamente, el Estado está haciendo su esfuerzo. Creo que los empresarios tienen que hacer el suyo. A los trabajadores poco le podemos pedir porque vienen perdiendo 20 puntos su salario desde la época de Macri y se sumaron 3 puntos más en el primer año de pandemia", agregó."Lo que está claro es que hay que mejorar el ingreso de la gente, mientras la inflación persista la gente va a sentir que lo que gana se lo lleva la inflación", remarcó.Sobre un posible plan de estabilización, el Presidente Fernández prefirió que sea el ministro de Economía, Sergio Massa, quien de opinión al respecto, aunque destacó la recuperación de los bonos soberanos y de las acciones en el último tiempo.Sin embargo, ante la posibilidad de ajustar el tipo de cambio, lo descartó tajante: "una devaluación brusca siempre es empobrecer a la gente y eso no lo queremos hacer".El jefe de Estado también elogió al ministro de Economía, Sergio Massa, al señalar que "ha logrado tranquilizar la economía y lo ha logrado con rigor y sensatez económica"El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "ha habido una renta inesperada" producto de la coyuntura, que no era planificada ni responde a una inversión específica, y por lo tanto "esa mayor ganancia tiene que tributar al Estado". A su vez, insistió a los legisladores que se apresuren en tratar el tema en el Congreso y resaltó la necesidad de también analizar la Ley de Agroindustria que se encuentra frenada en el recinto.El proyecto de fomento agroindustrial que busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción de las 24 cadenas de valor del país. Según expuso Bahillo, en la Cámara de Diputados en el tratamiento del Presupuesto 2023, el objetivo es captar inversiones del sector agropecuario e industrial, generar valor agregado e ingreso de dólares; y en algún caso sustituir importaciones y en otro fomentar las exportaciones".