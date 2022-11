El gobierno actualizará los haberes jubilatorios para docentes cada tres meses

El Gobierno nacional anunció hoy la actualización trimestral de las movilidades jubilatorias de docentes, docentes universitarios y de Luz y Fuerza, que quedarán igual que el resto del régimen general, luego de que el presidente Alberto Fernández recibiera en Casa de Gobierno a representantes gremiales de esos sectores.Fernández encabezó la reunión junto a los ministros de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, y de Educación, Jaime Perczyk; y el secretario general de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Santiago Fraschina; informó la Presidencia.Mediante tres resoluciones del Ministerio de Trabajo, el Gobierno nacional modificará la periodicidad de la movilidad de las prestaciones previsionales para docentes universitarios y no universitarios y para jubilados y jubiladas del área de la energía eléctrica.De esta manera, la movilidad de la jubilación para esos sectores se aplicará de manera trimestral en lugar de semestral, como ocurría hasta ahora, en paridad de condiciones temporales que el resto de los y las beneficiarias previsionales.La medida, que beneficia a más de 200.000 personas, se implementa con el objetivo de mantener el valor de los beneficios previsionales de los colectivos citados y de homogeneizar los meses y la periodicidad en que estos se actualizan, en consonancia con los del régimen general de jubilaciones y pensiones, explicaron fuentes de la Presidencia.La primera actualización se pagará junto a los haberes de enero de 2023, añadieron las fuentes.Hasta esta modificación, la actualización se realizaba dos veces al año en forma semestral. A partir de esta decisión, los haberes tendrán cuatro actualizaciones por año, mejorando de esta forma el poder adquisitivo de los jubilados, permitiéndole que le ganen a la inflación.Los sectores alcanzados serán más de 9.600 jubilados del Régimen Previsional Especial para el Personal Docente de las Universidades Públicas Nacionales; más de 170.000 jubilados alcanzados por el suplemento "Régimen Especial para Docentes"; y cerca de 36.000 jubilados de Luz y Fuerza.Tras la reunión, la ministra Olmos dijo en conferencia de prensa a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno que esos beneficios jubilatorios "eran un reclamo importante que tenían esos tres colectivos de trabajadoras y trabajadores pasivos", a quienes se le actualizaba semestralmente, "lo cual, en virtud de la inflación, implicaba un perjuicio para su capacidad adquisitiva", para adaptarse ahora en forma permanente "al régimen general que impulsó, a través del sistema legislativo, nuestro Gobierno anteriormente"."Esta es una ampliación de derechos" para "ese colectivo de jubilados y jubiladas", completó la ministra.Por su parte, Perczyk refirió que "esto es parte de la paritaria" y amplió: "Si ustedes revisan todas las actas paritarias que tenemos, firmamos una en febrero y después fijamos mecanismos institucionales para no perder contra la inflación, y tuvimos cláusulas de revisión, tanto en la paritaria nacional docente, que son docentes de la educación obligatoria, con cinco gremios nacionales; como en la paritaria universitaria, que firmamos en marzo y también con cuatro revisiones".El ministro explicó que "en todas las actas, el último punto era el reclamo de los trabajadores de actualizar, trimestralizar, los haberes jubilatorios. Eso está consolidado, por eso es un avance en la paritaria"."La paritaria es una institución que nuestro espacio, nuestro gobierno y nuestro proyecto valora absolutamente, porque mejora la institucionalidad, la democracia, la participación del pueblo y de los trabajadores en las acciones del gobierno; por tanto, aquí hay una consolidación de la paritaria", refirió."También en octubre firmamos la revisión, actualizando los salarios de los docentes universitarios, también de los nuevos docentes universitarios", señaló Perczyk y explicó que acordaron para noviembre "la cláusula de revisión, y la semana que viene vamos empezar a trabajar" en ello.Desde el gobierno, añadió, "nuestro compromiso es que los trabajadores no solo no pierdan, sino que recuperen. Tenemos la inflación, pero tenemos que construir mecanismos económicos e institucionales, para que eso se garantice".En ese sentido, puntualizó que "hemos incorporado un mes de revisión, que en octubre fue para los universitarios, y en noviembre la paritaria nacional docente, con los gremios aquí presentes, así que nosotros esperamos seguir trabajando en eso y garantizar que lo que está planteado se cumpla".Ante ello, Olmos explicó que "en muchas paritarias se completan porcentajes, con bonos o sumas fijas, es algo que se negocia entre los trabajadores y la parte patronal"."La Argentina tiene en las paritarias una institución muy vigorosa, y además tenemos paritarias no solo en el sector privado sino que también hemos avanzando en tener un sistema paritario en el sector del empleo público, como lo es el caso docente o de la administración nacional, donde me parece que es muy importante", completó.En cuanto al impuesto a las ganancias, Perczyk recordó que "fue planteado en la paritaria anterior, y el gobierno ya actualizó" el mínimo no imponible y remarcó que "los gremios lo han pedido y el gobierno lo ha realizado".Olmos consideró "muy satisfactorio" que "cuando hay un gobierno peronista el debate sea el impuesto a las ganancias, porque cuando hay un gobierno neoliberal el debate es sobre los puestos de trabajo", tras lo cual acotó: "Bienvenido el conflicto alrededor del impuesto a las ganancias". Fuente: (Télam)