La industria textil avanza en un acuerdo para congelar precios por dos meses

"Vamos a ir a un congelamiento de dos meses (hasta el 31 de diciembre) y luego serán 3 o 4 meses cuya actualización estará ligada a la evolución del dólar oficial", indicó Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer.



Los empresarios que componen la mesa directiva de ProTejer lo indicaron a la prensa en la previa de la convención textil que se realizó este jueves en Pilar y descartaron que el congelamiento se pueda extender en el tiempo, ya que aseguraron que los márgenes de rentabilidad en el sector son de un dígito.



"Hay que dar una señal por la inflación está desbocada", aseguraron y apuntaron a la comercialización y a la carga impositiva del Estado como los que tienen mayor injerencia en la formación del precio de una prenda de vestir.



Quienes formarán parte de este acuerdo de precios serán las hilanderías, tejedurías y tintorerías.



En total forman un conjunto de unas 5.000 empresas fundamentalmente pymes aunque el acuerdo sería sellado por una porción minoritaria.

Por su parte Galfione, destacó las inversiones en niveles récords durante 2022, que cerrará en torno de los 235 millones de dólares, y superará así al mayor nivel de compras de maquinarias en el exterior para aumentar la capacidad instalada y la productividad del sector.



Como parte de la recuperación, los empresarios pusieron en marcha un plan de actualización educativa para superar la caída de mano de obra calificada.



"A partir del 2020, luego de la primera parte de la pandemia, el sector ingresó en una virtuosidad, amparada en inversiones, que hoy se están materializando. Por eso se vuelve a encender la actividad y, por eso, nuestro lema de este año es ´ON, el futuro se enciende", remarcó.

Y agregó: "No es solamente que la industria está nuevamente en movimiento, sino que hay una acción, de los empresarios que vuelven a creer en la potencialidad industrial de Argentina".



Además, el empresario adelantó que el sector terminará el año con inversiones en bienes de capital por US$ 235 millones.



"Es récord histórico para la Argentina, incluso por encima del 2011, cuando se invirtieron US$ 209 millones", sostuvo, al tiempo que indicó: "Sumado al año pasado, con US$ 194 millones , estamos por encima de los 400 millones de dólares en bienes de capital, explicadas en máquinas importadas".



Acompañado por el secretario, Jorge Sorabilla, el tesorero, Pedro Bergaglio y el vicepresidente Marco Meloni, el titular de Pro Tejer sostuvo que a esas cifras se le deben sumar las inversiones en infraestructura y maquinaria de fabricación local, que significa que "en dos años, hubo cerca de 800 millones de dólares de inversión en muy poco tiempo".



Además, destacó que esas compras se realizaron "después de un período tan complicado, luego de la pérdida del entramado productivo" durante 2016 y 2019.



Galfione aclaró que "no se trata solo de inversiones", sino que aseguró que "también está traducido en generación de empleo".



"En julio de 2022 comparado con el mismo mes del año pasado, se generaron, a julio de 2022, 7.573 puestos de trabajo registrados nuevos en relación al mismo mes de 2020, siendo la actividad industrial con mayor creación de empleo dentro los 24 rubros analizados", precisó.



Luego de perder 25.000 puestos de trabajo durante la recesión que se inició en 2017, que expulsó del mercado a mano de obra calificada, el sector destacó también inversiones en la capacitación de empleados en las fábricas o en articulación con estados provinciales y municipales.



