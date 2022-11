AFIP detectó máquinas para minar criptomonedas sin declarar en Santa Fe

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó equipos para minar criptomonedas sin declarar por un valor estimado en $ 20 millones, en las oficinas de una firma agropecuaria en la provincia de Santa Fe.



Según informó el organismo, el hallazgo ocurrió durante una fiscalización presencial en el domicilio de una empresa dedicada a la cría de ganado y cultivo de cereales en la localidad de Reconquista.



"La actividad no había sido debidamente registrada, por lo que se aplicarán ajustes impositivos", informó AFIP en un comunicado.



Los inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) detectaron que, si bien la firma estaba orientada a los agronegocios, había adquirido 35 rigs, placas de video y placas madre que para minar criptomonedas por un valor de $20 millones, y que el IVA computado como el costo de la compra no está vinculado a las actividades principales de la empresa.



El organismo también realizó un operativo en un predio que había mostrado un incremento del 800% en el consumo de electricidad en las cercanías de la ciudad de Santa Fe, donde encontraron 96 placas de video con un valor estimado de $14 millones utilizadas para minar criptomonedas.



El contribuyente no había declarado actividad alguna vinculada al desarrollo de criptoactivos, por lo que se le aplicarán multas y los ajustes impositivos correspondientes.



Desde agosto que el organismo que conduce Carlos Castagneto realiza tareas de control y seguimiento sobre explotaciones de este tipo, a raíz de alertas originadas en consumos de energía inusuales y cruces de información entre las distintas áreas especializadas.



Los agentes de la DGI verifican la correcta declaración de activos, el origen de los fondos para su adquisición y los ingresos obtenidos bajo el concepto de “recompensas” que arrojan por convalidar por medio de los equipos de última tecnología las transacciones de los criptoactivos.



Las tareas de fiscalización y control contemplan también la identificación de las billeteras virtuales donde se depositan las recompensas de las distintas criptomonedas y sus beneficiarios.



Los procedimientos forman parte de la optimización de las herramientas disponibles para evitar maniobras de evasión impositiva vinculadas a las nuevas tecnologías.