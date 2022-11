Dólar para turistas extranjeros: todos los detalles de su implementación

Economía El turismo receptivo podrá usar la tarjeta al dólar MEP

Con la entrada en vigencia de la norma que será publicada en el Boletín Oficial el día de mañana, se reconocerá un tipo de cambio 90% superior al oficial.Desde el Palacio de Hacienda emitieron una guía de preguntas y respuestas para explicar los principales detalles de la medida.Los turistas consumen con la tarjeta. La tarjeta convierte ese gasto al tipo de cambio fijado para los turistas del exterior. Los turistas pagan en dólares a las tarjetas y las tarjeteras venden esos dólares en la Argentina a través del mercado financiero.Luego le pagan en pesos a los comercios o servicios.La idea central de esta normativa es que los turistas no residentes que visiten el país puedan utilizar medios electrónicos de pago para mayor seguridad y comodidad. Argentina viene desarrollando un sistema nacional de pago digital.El tipo de cambio a utilizar será el dólar MEP con los bonos más líquidos. Hasta hoy se utilizaba el del BNA. Las administradoras de tarjeta de crédito podrán cobrar una comisión por dicha operación.La norma entrará en vigencia el viernes 4, luego de publicarse mañana en el Boletín Oficial.Esta normativa, a diferencia de otras, no se instrumenta a través de los bancos sino de las operadoras de tarjeta de crédito.Los bancos intervienen en los gastos de los argentinos en el exterior y no en los de los extranjeros en la Argentina.Intervienen los bancos de las tarjetas del turista que pagan los consumos, a los que igual no se les altera nada.Las operadoras podrán vender los dólares en el mercado financiero. Tienen la obligación de ingresarlos y liquidarlos al dólar MEP. No es obligatorio.Sí, para todas las personas que tengan una tarjeta del exterior y no residan en Argentina.Del mismo modo que ya se hace. Los chips y el ruteo de las tarjetas indica qué banco y en qué país fue emitida.Si residen en el exterior y pagan con tarjetas del exterior, tienen el mismo beneficio.Si residen en el exterior y pagan con una tarjeta del exterior, adquieren el mismo beneficio.Es para crédito, débito y también para las prepagas.Al negocio no le cambia nada. El banco no interviene. La conversión la hace la adquirente de la tarjeta de crédito.El BCRA dejará de percibir el monto - mínimo- que las operadoras de tarjeta de crédito hasta ahora vendían en el MULC (aproximadamente US$ 30 millones mensuales).La ventaja es que los dólares que ingresen las operadoras de tarjetas de crédito para vender ahora en el mercado financiero engrosarán las reservas al quedar depositadas en las cuentas de los vendedores. Fuente: (NA)