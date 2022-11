Ahora 30: los bancos se resisten a subir los topes de financiamiento

Economía A partir de qué monto la AFIP controla los gastos con tarjetas de crédito

Los primeros sondeos sobre el programa Ahora 30 advierten una serie de problemas: un shock de precios inicial y los límites al financiamiento con tarjetas de crédito que no se actualizan. Esos factores pueden hacer peligrar los alcances del programa de fomento al consumo. Ahora 30 permite acceder a un financiamiento en cuotas fijas para la compra de televisores, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y celulares de fabricación nacional.Con un tope en el precio de venta al público sin intereses de 200.000 pesos (que al sumar el financiamiento se eleva a 400.000 pesos) y para el caso específico de los celulares un tope de 120.000 pesos, el programa está orientado a financiar el consumo de la clase media. Se excluyen los artículos de alta gama, pequeños electrodomésticos y otros bienes.Sin embargo,Un segundo problema es que los bancos no están actualizando el monto de financiación con tarjetas de crédito, pese a que es una operación sencilla que supo realizarse de manera automática. Esto tiene que ver con la lógica de negocios de los bancos, a los cuales no les resulta redituable programas como el Ahora 30. Y son los bancos quienes negocian estos topes con las tarjetas de crédito, indica Página 12.Desde la secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, indicaron que están manteniendo conversaciones con el sector para ver posibilidades de ampliación de dichos límites de manera particular con cada cliente.Otro aspecto a tener en cuenta es la tendencia macroeconómica a la merma de los ingresos reales de buena parte de la población, y el hecho de que muchas familias ya tienen la tarjeta de crédito en el límite de consumo. Por ese motivo puede verse erosionado el alcance del programa Ahora 30, ya que no es viable reducir el stock de deuda de la tarjeta de crédito de modo de no sobrepasar los límites antes mencionados de aquí al 22 de diciembre, cuando caduca el programa.Si se contempla que en promedio los límites para la compra con tarjeta de crédito oscilan entre 1 y 2 salarios para nuevos clientes, y entre 1 y 4 salarios para las compras en cuotas, y también que la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) es de 155.611 pesos, según los últimos datos oficiales disponibles para el mes de agosto, se advierte que habiendo financiado cierta dinámica de consumo una familia puede fácilmente agotar el monto excedente para acceder a las compras con el Ahora 30.