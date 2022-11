Subieron los precios de la soja y el trigo

Por la soja disponible y las fijaciones se ofrecieron $ 60.500 la tonelada, $ 500 por encima de la rueda anterior.



Por el trigo con descarga hasta el 4 de noviembre pagaron US$ 350 la tonelada, con una mejora de US$10 respecto a la víspera.



Por el maíz con descarga inmediata ofertaron US$ 240 la tonelada, sin cambios en relación al lunes, mientras que los ofrecimientos para entrega contractual alcanzaron US$ 245.



Por el cereal de la cosecha 2022/23, el segmento febrero-mayo se ubicó en US$ 255, junio se sostuvo en los US$ 230 y julio se ubicó en US$ 215.



Por último, el girasol se negoció a US$ 400 y el sorgo a US$ 220 la tonelada.