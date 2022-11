Octubre mostró una brusca caída de la hacienda en pie

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) brindó los datos de referencia del mes de octubre de la hacienda en pie, guarimos que se obtienen de los remates que las firmas consignatarias realizan en las distintas sociedades rurales entrerrianas.Cabe recordar que septiembre había mostrado precios amesetados provocados por la escasa demanda en los mostradores, una oferta importante de terneros y una sequía que ya tenía contra las cuerdas al engorde. Octubre no mostró demasiadas variantes: la recuperación no llega producto de una cada vez mayor oferta de carne (la industria frigorífica procesó casi 4 % más que igual período del año anterior, la producción subió un 5 % y creció el peso de faena); el poder adquisitivo cada día se licúa más; al tiempo que también crece la oferta de cabezas de ganado por la sequía, acortando los tiempos de recría y saliendo al mercado antes de lo previsto.De este modo, las categorías que tuvieron retrocesos más bruscos fueron los toros (-12,42 %); vacas (-11,51 %); vacas de invernada (-9,64 %); terneros de entre 150 y 180 kilos (-8,45 %); vaquillas (8,11 %) y terneras de entre 150 y 180 kilos (-7,33 %).Por su parte, el precio del novillo de consumo fue el único que logró escapar a la espiral negativa, pero su pequeña recuperación sólo lo ubicó en valores similares a los que cotizó en abril cuando había obtenido un precio récord. O sea, seis meses después, la categoría iguala aquel guarismo, pero con casi 50 % más de inflación, lo que evidencia el retraso en los valores de la hacienda.Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de octubre de 2022 fueron los siguientes: