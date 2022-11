Gobierno evalúa un nuevo mecanismo de financiamiento a prepagas

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes que evalúa aplicar un mecanismo de financiamiento para las empresas de medicina prepaga, que deben encuadrarse en un nuevo modelo de salud.



"Hay un vencimiento del actual esquema en diciembre próximo, y hay que pensar en un nuevo modelo de sistema de salud, en donde el cobro esté asociado a las tasas de uso", señaló Massa en una entrevista concedida a El Destape radio



El ministro se sumó a los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los aumentos registrados en las empresas de medicina prepaga, que a su juicio necesitan un nuevo mecanismo de financiamiento a partir del año que viene.



En este sentido, aclaró que comparte "filosóficamente lo que dice el tuit de Cristina", porque el reciente aumento en las cuotas de las prepagas "no tiene ninguna explicación".



"Me toca trabajar en la solución, por eso hay que desindexar la economía. Hay que cambiar la fórmula y pensar en un nuevo modelo", subrayó el jefe del Palacio de Hacienda.



La vicepresidenta había cuestionado, a través de su cuenta de Twitter, el aumento del Gobierno a las empresas prepagas.



"Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga", fue la manifestación pública de Cristina Fernández de Kirchner.



Más allá de los eventuales métodos para llevar adelante los cambios, Massa se mostró en sintonía con la posición de la vicepresidenta que en más de una oportunidad manifestó públicamente sus diferencias con el funcionamiento del sistema de salud, planteando una reformulación del sistema en su conjunto.



"Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente", reflexionó la vicepresidenta a mediados del año pasado durante un acto en La Plata.



De hecho, el Ministerio de Salud bonaerense elaboró una propuesta con los ejes centrales para un programa de salud 2020-2024, a través de una ley que promueva un sistema integrado.



"Hay que recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales de salud bajo un criterio general de centralización normativa y descentralización operativa", precisa el documento.



El incremento otorgado a las prepagas, que será del 13,8% y regirá a partir del próximo 1 de diciembre, se sumará a las subas implementadas en los meses de octubre (11,53%), agosto (11,34%), julio (4%), junio (10%), mayo (8%), abril (6%), marzo (6%) y enero (9%).



En 2021, en tanto, tuvieron seis incrementos, y en el primer año de la pandemia (2020) uno solo (del 10% en diciembre).



En el plano de los ingresos de los trabajadores, el ministro Massa expresó que "entre (el ex presidente Mauricio) Macri y la pandemia (de la Covid 19) el salario perdió 23 puntos", y precisó que la mayor deuda del contrato electoral del Frente de Todos es recuperar el poder adquisitivo de los salarios.



Respecto del resultado de las elecciones en Brasil, consideró que para la relación bilateral "es muy alentador" el triunfo de Lula Da Silva como nuevo presidente electo de ese país, y dijo que se viene trabajando en la construcción del diseño de un Banco Central regional, supranacional, con un régimen de comercio regional.