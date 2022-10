Media res: el Gobierno postergó por 75 días la entrada en vigencia del troceo

Presión de los frigoríficos

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó este lunes que, atendiendo a los pedidos presentados por las provincias respecto a la necesidad de fortalecer cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística, ha decidido prorrogar, de forma extraordinaria, por 75 días la implementación de la resolución 2/2021, referente al troceo de carnes.“De esta manera, se extiende el plazo hasta el 15 de enero de 2023 con el fin de que las provincias y los actores que componen la cadena, terminen de adecuar lo necesario para comenzar con la implementación de esta medida recomendada por la Organización Internacional del Trabajo, que mejora las condiciones laborales de los trabajadores, para que no carguen más sobre sus hombros medias reses de más de 100 kilos”, explicó la repartición.La resolución 2/2022 prevé que no deben salir de los establecimientos faenadores cortes que superen los 32 kilos. El incumplimiento traería sanciones para los frigoríficos.Asimismo, el Gobierno dispuso que se mantendrá durante los próximos días, una agenda de reuniones con integrantes de la cadena cárnica para agilizar la implementación de la medida.La decisión del Gobierno de postergar la vigencia de la norma, que había generado el rechazo de los frigoríficos que abastecen el mercado interno, fue luego de que la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) anunciara el viernes pasado que el lunes 31 de octubre no iban a recibir hacienda y que suspenderían la faena a partir del 1° de noviembre.La determinación de la industria de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que representa el 30% de la faena nacional, fue “en virtud de la vigencia de la normativa relativa al troceo y a la falta de autorización de utilización de medios mecánicos para su descarga”, precisa el comunicado que lleva la firma de Daniel Urcia, en representación de la Asociación de Frigoríficos e Industrias de la Carne de Córdoba Afic); Sebastián Bendayan Breser, de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa) y Alberto Berardi, de la Cámara Cárnica de Entre Ríos (Cicer).El cese de actividad previsto por las provincias de la Región Centro, representa el 30% de la faena nacional. Ante la imposibilidad de cumplir con la resolución, debido a que a su juicio no están dadas las condiciones económicas para llevarlo a cabo, Fifra, la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica); la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), y la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados presentaron una nota al Gobierno para que se agregara a la resolución los medios mecánicos.Si bien Fifra está en favor de salvaguardar la salud de los trabajadores de la industria frigorífica, para que no tengan que cargar sobre sus espaldas la media res, reclaman la posibilidad de incluir en el traslado de la carne los medios mecánicos, sin necesidad de recurrir al trozado.“No estamos en condiciones de dar cumplimento a los requisitos del Senasa y del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial”, admitió Urcia.Es que ante el incumplimiento de la norma, los frigoríficos iban a quedar a merced de sanciones que podrían acarrear la suspensión de las actividades.Con la decisión oficial de postergar la medida, la actividad en los frigoríficos sería normal.“En virtud del anuncio efectuado por la Secretaría de Agricultura referida a la postergación de entrada en vigencia de la resolución de troceo informada en la página web, se informa que se recibirá hacienda de manera inmediata y se realizará actividad de faena con reparto en forma normal”, informó Fifra.La federación de frigoríficos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, insistió, además, que la salud de los trabajadores se protege con la utilización de medios mecánicos para la distribución de carnes, sin distinción y discriminación entre comercio mayorista o minorista.