El Gobierno ratifica que el troceo de carne vacuna no tiene “vuelta atrás”

El director nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Alejandro Fernández, ratificó que el nuevo sistema de troceo para la comercialización minorista de carne vacuna comenzará el próximo martes, consideró que los frigoríficos tuvieron "tiempo suficiente para la adecuación" y que en la actualidad más del 80% de los mismos están en condiciones de implementar la medida.



"No hay vuelta atrás, la medida comienza el 1° de noviembre. Es una decisión tomada y entendemos que hubo tiempo suficiente para hacer la adecuación", dijo Fernández a Télam, respecto al nuevo sistema de comercialización de carne vacuna en trozos que no pueden superar los 32 kilos.



Este nuevo esquema de comercialización fue anunciado en abril de 2021 a través de una resolución conjunta de los entonces Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y Desarrollo Productivo.



"Este es un tema que no es que viene de hace dos años, sino que se discute hace 20 o más. El ruido hoy surge por la intervención de las organizaciones del Estado", dijo el funcionario respecto a resistencia a adoptar la medida que existe de parte de algunos establecimientos y abastecedores del mercado local.



Fernández sostuvo que si bien al principio estas medidas pueden generar "rechazo y ruido, finalmente la cadena se va a adaptar".



"Esperamos que en pocos meses esté la situación definitivamente acomodada y el año que viene podamos ver un nuevos sistema de comercialización de carne", agregó el funcionario del Senasa.



Fernández aseguró que los frigoríficos de tránsito federal, que se encuentran bajo la órbita de control del organismo nacional, en su mayoría ya se encuentran aptos para comenzar con el nuevo sistema el martes.