Patronato campeón: cuánto dinero se aseguró para los próximos meses

La Copa Argentina se transformó en uno de los torneos más preciados por la mayoría de los clubes. Es que el certamen federal permite sacar un boleto directo a la Copa Libertadores (ingresa en fase de grupos), y para los elencos que cuentan con un bajo presupuesto, puede ser un gran incentivo pelear por el título, ya que comparado con la Liga Profesional la cantidad de encuentros es notoriamente menor.Patronato de Paraná se quedó con el certamen 2022, gracias al triunfo por la mínima ante Talleres de Córdoba. El gol de Tiago Banega, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, no solo le brindó el primer título de la historia al Patrón, sino que le inyectó una impactante suma de dinero.El certamen continental más importante a nivel clubes no será el único torneo por el que competirá Patronato de Paraná, ya queen enero próximo, le brindará otro importante ingreso económico yCon el aliciente de que Patronato de Paraná jugará en la Primera B Nacional, al mismo tiempo que intentará ir por el bicampeonato de la Copa Argentina, un trofeo que le permitió ingresar en la historia grande de la Argentina no solo por ser el primero, sino porque lo hizo venciendo en fases de cuartos y semifinales ni más ni menos que a River Plate y Boca Juniors, respectivamente.