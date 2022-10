Gualeguaychú:se presentaron más de 800 postulantes para cuatro puestos laborales

Paola y Valentina abrirán un local gastronómico y nunca se imaginaron que la búsqueda de empleados tendría tal nivel de respuesta.

En pocos días tuvieron que evaluar más de 800 postulaciones para los 4 puestos de trabajo que ofrecieron a fin de abrir este sábado 29, en el centro de Gualeguaychú.



“La publicación la sacamos en las redes sociales hace aproximadamente un mes y, al día de hoy, tenemos más de 800 currículum en la casilla de correos” cuenta Paola a R2820, en un alto de coordinar los detalles finales para la apertura. “Nosotras buscamos cubrir las funciones de camarero, bartender, ayudante de cocina y asistente de limpieza. Son cuatro puestos de trabajo, en total”, sumó.



La selección fue una tarea muy ardua. Valentina detalló que “lo primero que enfocamos fue en el nivel de experiencia. Al ser un lugar gastronómico lo que necesitas es gente que ya tenga experiencia en el rubro, porque suele haber mucha rotación por las temporadas y acá vamos a trabajar de manera permanente. A partir de ahí, el corte fue por la edad ya que buscamos gente más grande, cercana a los 30 años”.



“Llegaron muchos mensajes con pedidos desesperados de trabajo y eso me llamó mucho la atención”, confiesa Guardoni.



La cafetería que abrirán es una opción casi única en la provincia de Entre Ríos y la primera en su tipo en Gualeguaychú. Las emprendedoras la describen como “una cafetería cien por ciento libre de gluten con platos veganos y vegetarianos”.



Todo surgió a partir de la vivencia de Valentina, que es celíaca. “Constantemente me pasa que no tengo donde ir a comer o bien la comida realmente no es de calidad. Tampoco tengo muchas opciones en el menú y con precios muy altos”, contó a R2820.



A su vez, las personas celíacas suelen temer que “esté contaminada la comida, porque a veces faltan los controles para que haya contaminación cruzada”. Con esa perspectiva nació el emprendimiento que demandó pruebas de productos, testeos de sabores y el desarrollo de una carta variada, rica y con precios accesibles.