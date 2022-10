Sistema de troceo: matarifes rechazan medida y exportadores renuevan apoyo

Solicitan la implementación de medios mecánicos para descargar la media res en carnicerías.



Por su parte, exportadores nucleados en el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) apoyaron la medida impulsada por el Gobierno nacional y aseguraron que la mayor parte de los frigoríficos de tránsito nacional están en condiciones de implementar el troceo.



A grandes rasgos, la nueva normativa que entrará en vigencia el 1° de noviembre a partir de una resolución conjunta entre el Ministerio de Trabajo y las entonces carteras nacionales de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Productivo establece un nuevo sistema de comercialización de carne vacuna en trozos que no pueden superar los 32 kilos y da por finalizada la modalidad de venta a las carnicerías de la media res.



En diálogo con radio Continental, el vicepresidente de Camya, Sergio Pedace, sostuvo estar de acuerdo con la "resolución que dice que más de 32 kilos no se puede llevar al hombro" en la descarga de los camiones, por lo que pide implementar "medios mecánicos", porque el troceo "es imposible para un frigorífico de consumo", opinó.



"Nuestra posición es que podamos sacar más de 32 kilos con medios mecánicos", dijo Pedace.



En base a este pedido, cámaras provinciales asociadas a la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) anunciaron que el 31 de octubre no recibirán hacienda y a partir del 1° de noviembre suspenderán la faena.



Por su parte, el presidente de ABC, Mario Ravettino, sostuvo que "la medida arrancaría indefectiblente" el martes y afirmó que desde la industria "estamos muy de acuerdo".



Según Ravettino, "todos los frigoríficos con tránsito federal están habilitados para hacer el troceo, donde se hace el 89% de la faena", cuestión por la que considera que hay una amplia adecuación a la medida dentro del sector.



Asimismo, indicó que desde el Gobierno se entregaron créditos a 140 establecimientos para la adecuación, al mismo tiempo que explicó que la misma demandaría una inversión de 2 millones de pesos.



"Teniendo en cuenta que una de hacienda cuesta 4,5 millones millones de pesos, quien no puede hacer el cuarteo no puede estar en el negocio de la carne", finalizó Ravettino.



Télam.