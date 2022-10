Los precios del trigo y el maíz cerraron la semana con subas en Rosario

Los precios del trigo y el maíz cerraron la semana con subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que la soja operó estable en una jornada con acotado dinamismo de negocios.



Por el maíz con descarga inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 240 la tonelada, lo que implicó una suba de US$ 5 con respecto a ayer, mientras que reaparecieron los ofrecimientos por fijación de mercadería en US$ 240.



Luego, la posición noviembre se mantuvo en US$ 240; diciembre, en US$ 245; y enero, en US$ 250.



Por el maíz de la cosecha 2022/23, el segmento febrero-abril 2023 se mantuvo sin cambios en US$ 255; mayo en US$ 250; junio en US$ 230; y julio en US$ 215.



Respecto al trigo con descarga hasta el 4 de noviembre se ofrecieron abiertamente US$ 345 la tonelada, subiendo US$ 5 con relación a ayer.



La soja disponible y las fijaciones cerraron sin cambio a $ 60.000 la tonelada, mientras que no se registraron ofertas nominadas en dólares.



Por último, el girasol cerró a US$ 450.