Bono para empleados privados: de cuánto es la suma fija que evalúa el gobierno

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de impulsar el pago de una suma fija para trabajadores.De esta forma, busca reforzar su política de ingresos, tras la implementación del IFE 5, por el cual se les otorgan $45.000 en dos cuotas a personas que no reciban ninguna ayuda.La idea fue revelada por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quien adelantó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa, están evaluando diferentes alternativas."Sergio está pensando con Cristina una suma fija para que aquellos que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel de consumo", afirmó el funcionario del Poder Ejecutivo en declaraciones radiales.El ministro admitió que "la batalla del poder adquisitivo no la estamos ganando, la queremos ganar y la tenemos que ganar".Se buscaría que una vez concretada, esa política esté acompañada porEn principio, los números sobre los que trabajan sonEn los últimos cuatro meses la inflación acumulada superó el 20% y los trabajadores que no tuvieron revisión paritaria ven mes a mes recortado el poder de compra de su salario.De Pedro sostuvo que una medida de este estilo "es muy noble" porque derrama en "el comercio y la producción". En esa línea dijo que son las mismas empresas la que le piden al Gobierno que encuentre el mecanismo para "ponerle plata en el bolsillo a la gente".