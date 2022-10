Invasión de langostas en sur del país puso en alerta a productores agropecuarios

Si bien estos insectos no afectan a las personas, ya que no causan enfermedades, perjudican a las pasturas, y por lo tanto la alimentación de los animales.



Además, la rápida reproducción de estas langostas complica la situación, por lo que empezaron a fumigarse y también se colocaron cebos en algunas zonas de la provincia para poder exterminarlos, y medidas similares se adoptaron en otras localidades de Río Ngero.



En tanto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) inició una serie de monitoreos en la región y logró detectar a los insectos a los pocos días de su nacimiento: "Hay una explosión demográfica", afirmaron desde el organismo.



La finalización del invierno marca la necesidad de iniciar la actividad de monitoreo de los establecimientos ganaderos para detectar los primeros nacimientos de tucuras e identificar las mosquitas, en las etapas tempranas del ciclo de vida de la plaga, sobre las cuales el control es mucho más eficaz.



La falta de control de tucuras sapo en el momento adecuado puede provocar un aumento de densidad poblacional tan alto que, aun adoptando distintos métodos de control, no se logre bajar la cantidad de insectos.



NA