Presentaron proyecto para duplicar monto a partir del cual se paga Ganancias

El diputado y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, presentó un proyecto de ley para modificar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias con el objeto que solo paguen el tributo los trabajadores que perciban un haber bruto equivalente a cinco veces el valor de la canasta familiar o diez salarios mínimo vital y móvil.



Palazzo, a través de su cuenta en la red social Twitter, señaló que su proyecto contempla que "el mínimo no imponible sea el equivalente a 10 salarios Mínimo Vital y Móvil o a 5 Canastas básicas total de hogar tipo 2. Esto pondría en situación de exceptuado de pagar ganancias a salarios de hasta $ 641.070" existentes en la actualidad.



De acuerdo a su propuesta se debería duplicar el monto a partir del cual los trabajadores tienen descuentos en conceptos de ganancias, ya que en la actualidad se encuentra en 330 mil pesos.



La iniciativa diseñada por Palazzo lleva también las firmas de sus compañeros de bloque Carlos Cisneros, Claudia Ormaechea, Vanesa Silley, Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Carlos Ybrhain Ponce y Pablo Carro.



El dirigente de la Asociación Bancaria argumentó que "siempre" mantuvo su postura de que "el salario no es ganancia" y que por eso hoy junto a otros legisladores -la mayoría de extracción sindical- "hemos presentado un proyecto de modificación de la ley de impuesto a las Ganancias que empieza a transitar ese camino".



Otro de los puntos de su propuesta es que queden exentos los jubilados y pensiones y cambiar las escalas que hoy tiene la ley del Impuesto a las Ganancias.



En cuanto a los adicionales, horas extras, viáticos, bonos por productividad se fija que pagarán ganancias solo luego de que el bruto supere los quince salarios mínimo u ocho canastas familiares, de acuerdo al informe que brinde el Indec el mes anterior.



Por otro lado, quedarán exentas los conceptos por guardias obligatorias de todo tipo.



En los fundamentos se afirma que "este proyecto tiene por objeto introducir algunas modificaciones a la Ley del Impuesto a las Ganancias, a los fines de lograr un alivio a las y los trabajadores y jubilados que pagan este tributo".



"Buscamos un impuesto progresivo, basado en el principio constitucional de capacidad contributiva", sostuvo Palazzo.



"Dado el nivel inflacionario existente se entiende necesario practicar una actualización de los montos y una profundización de las reformas", agregó el legislador.