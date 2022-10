El gobierno evalúa una suma fija para trabajadores: a quiénes alcanzaría

El ministro del Interior desarrolló que el objetivo de otorgar una suma fija "no es solo para el bolsillo, que ya es muy noble" sino además "las pymes, los comercios", ya que "todo funciona con un mercado interno para que las cosas se muevan".El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, reveló este jueves que el ministro de Economía, Sergio Massa, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner,"La gente tiene que tener más plata que lo que la inflación le saca. Es un compromiso, una batalla que vamos a dar", afirmó el funcionario en declaraciones ay agregó que "la batalla del poder adquisitivo todavía no la estamos ganando y la queremos ganar y la tenemos que ganar".De Pedro señaló que quienes organizaron el Frente de Todos no están "conformes no con el resultado, con el esfuerzo". "Es cierto, pasamos una pandemia, una guerra, pero hay que poner más, tratar de conseguir resultados de la forma que sea", afirmó en referencia a la necesidad de que los trabajadores recuperen poder adquisitivo en sus bolsillos.En este contexto, reveló que "Sergio (Massa) tiene todo el apoyo y está pensando con Cristina una propuesta de".El ministro del Interior desarrolló que el objetivo de otorgar una suma fija "no es solo para el bolsillo, que ya es muy noble" sino además "las pymes, los comercios", ya que "todo funciona con un mercado interno para que las cosas se muevan". "Muchas pymes nos dicen 'pónganle plata en el bolsillo a la gente'", resumió.