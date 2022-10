Suba de impuesto impactaría en los precios de productos electrónicos

Tras una sesión maratónica, en la Cámara de Diputados se aprobó en general el proyecto oficial de Presupuesto 2023. Dentro de los cambios tributarios se encontró un artículo que dispone la suba del impuesto interno para los productos electrónicos.



Así, la Cámara baja dio luz verde a un apartado que dispone el aumento de la alícuota de impuestos internos para productos electrónicos de la siguiente manera: será del 17% al 19% para los importados, mientras que para los electrodomésticos que tengan su origen en Tierra del Fuego la suba será del 6,55% al 9,5%, salvo una excepción que queda gravada al 0%.



Los productos afectados serán celulares, televisores, monitores y proyectores, entre otros. Este aumento tributario, revelaron, puede tener impacto no solo en las inversiones que se realicen en este tipo de productos sino también en los precios finales de los electrodomésticos.



Soledad Iglesias, CEO de Expansión Argentina, dijo a Ámbito Financiero que "incrementar las alícuotas de los impuestos que recaen sobre estos productos nunca puede ser una buena noticia en un país como el nuestro en donde no se produce ni desarrolla tecnología".



"La pandemia nos enseñó, entre otras cosas, la importancia que tienen los celulares, las tablets y las notebooks para el desarrollo no sólo de la economía sino también de las personas", añadió en el análisis sobre cómo impactará este nuevo impuesto de aplicarse.



Iglesias dijo que "por eso creo que imponer un impuesto termina alejando de la tecnología a las personas y encareciendo su acceso para las empresas es exactamente lo contrario a lo que deberían hacer".



Cabe resaltar que el proyecto de Presupuesto 2023, que ayer a la madrugada obtuvo la sanción de la Cámara de Diputados, comenzará a ser debatido la semana que viene en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, con la intención de firmar dictamen. Podría ser llevado al recinto en la segunda semana de noviembre.