Vuelven a recortar la proyección de producción de trigo

En solo una semana la BCR ajustó a la baja la proyección de cosecha en 1,3 millones de toneladas y, de concretarse el nuevo volumen esperado, la campaña de trigo descenderá 42% respecto a lo obtenido en la campaña 2021/22, cuando se recolectaron 23 millones de toneladas.



Asimismo, la superficie pérdida pasó de 390.000 a 540.000 hectáreas, mientras que el rinde promedio nacional se ubicaría en 27,2 quintales por hectárea (qq/ha) a 25,8 qq/ha.



Según destacaron los técnicos de la entidad bursátil durante la presentación de las nuevas estimaciones, la zona núcleo es la más afectada por este combo de sequía y heladas tardías.



Así, en la región que contempla el centro sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires y una porción del sureste de Córdoba los rindes se desplomaron en muchas localidades por debajo de los 20 qq/ha, cuando el promedio es de 50 qq/ha.



De esta manera, la producción esperada en la zona pasó de 1,7 millones de toneladas en dicha región, cuando hace una semana se esperaban 2 millones.



Respecto al impacto económico para dicha región, las pérdidas se moverían en un rango que va de los US$ 300 a los US$ 800 por hectárea, con mermas de US$ 308 millones por las 391.000 hectáreas que no se podrán cosechar y de US$ 343 millones por la caída en los rendimientos, dejando una pérdida total de US$ 650 millones.



Si se nacionaliza, el valor de la producción perdida alcanza los US$ 1.890 millones, mientras que el efecto global sobre el producto nacional ascendería a US$ 3.100 millones. En cuanto a las exportaciones, la caída respecto a los despachos del ciclo pasado es de US$ 1.575 millones.



No obstante, la entidad planteó un escenario aún más negativo donde la superficie no cosechable podría ascender a 820.000 hectáreas, el rinde promedio caer hasta los 24,8 qq/ha y la producción descender hasta los 12,5 millones de toneladas.