Gremios de electricidad y gas piden estar exentos del Impuesto a las Ganancias

Las Federaciones Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf) y de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (Fetignra) reafirmaron hoy que "el salario no es ganancia y, por lo tanto, ese impuesto con el que se lo grava es totalmente improcedente", y reclamaron que ese personal sea contemplado en el Presupuesto como "exento".



"A partir de lo resuelto por la Cámara de Diputados, que otorgó media sanción al proyecto de Presupuesto 2023 con algunas exenciones para Ganancias, los sindicatos eléctrico y del gas -declarados esenciales en la pandemia por sostener un servicio vital y no interrumpible- reclaman ser considerados en el contexto de esa medida", afirmaron.



Los secretarios generales de ambas organizaciones, Guillermo Moser y Guillermo Mangone, respectivamente, aseveraron en un documento que los gremios luchan desde su implementación "en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores".



Moser y Mangone solicitaron a la Cámara de Senadores que cuando analice la iniciativa realice "las modificaciones necesarias para incluir a ambos sindicatos en el contexto de esas exenciones, inspirados en un pensamiento igualitario y democrático".



"Los trabajadores lucifuercistas y del gas no cejarán en su reclamo y lucha y la sostendrán de forma conjunta en todo el país, con la fuerza de sus gremios y Federaciones", dijeron.



Los diputados nacionales aprobaron ayer el reclamo del Sindicato de Camioneros para que esos trabajadores no abonen el gravamen de Ganancias sobre los viáticos.