Bono de Anses en dos cuotas: ya se aprobó a más de 800 mil adultos sin ingresos

Con atención en las más de 400 oficinas de todo el país y operativos móviles, continúa abierta la inscripción presencial al Refuerzo Alimentario para personas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, no cuentan con ningún tipo de ingreso y no perciben ninguna asistencia del Estado.Se recuerda que la inscripción continúa en forma presencial en oficinas y en la web de ANSES durante las próximas semanas.Aquellas personas que no cuenten con trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales) y-Jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales)-Prestación por Desempleo-Potenciar Trabajo-Beca Progresar-Asignación por Embarazo para Protección Social-Programas sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.Asimismo, para acceder al Refuerzo las personas que se inscriban deberán completar una Declaración Jurada, que-Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad-Inmuebles-Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses-Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses-Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses-Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses-Obra Social o PrepagaEn el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.