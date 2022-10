El 91,5% de las grandes empresas pagó el adelanto extraordinario de Ganancias

Un total de 1.181 grandes empresas cumplieron en fecha con el primer pago del anticipo extraordinario del Impuesto a las Ganancias, y aportaron al Fisco más de $72.000 millones, informó la AFIP.El cumplimiento para este primer vencimiento fue del 91,5% de los esperado, realizándose 1.247 pagos a cuenta con una recaudación de $72.589.213.321 millones, de acuerdo con la información oficial.La AFIP emitió este miércoles los oficios correspondientes a las 220 empresas que aún no realizaron el pago, para conocer cuáles son los motivos por los que no han cumplido.El titular del ente recaudador, Carlos Castagneto, valoró el cumplimiento de la mayoría de los contribuyentes y, con respecto a quienes todavía no pagaron, dijo: "espero que se trate de alguna demora administrativa por parte de las empresas", aunque reconoció que "lamentablemente un puñado de estos grandes contribuyentes ha decidido no pagar recurriendo a la vía judicial, actitud de la que esperamos que desistan, dado el éxito que tuvo la Resolución y los fallos a favor con los que ya contamos".La decisión alcanza a dos universos de grandes contribuyentes que cumplan con los siguientes parámetros:-- El monto del impuesto determinado de la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2021 o 2022, según corresponda, sea igual o superior a $100 millones.-- El monto del resultado impositivo que surge de la declaración jurada, sin aplicar la deducción de los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores conforme la mencionada ley del impuesto, sea igual o superior a $300 millones."La medida simplemente adelanta la fecha de las cuotas del impuesto determinado que las empresas ya saben que deben afrontar", concluyó Castagneto.