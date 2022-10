Analizarán ayudas para tamberos, ganaderos y economías regionales por la sequía

Economía Massa anunció medidas para productores y adelantó mesa de trabajo por la sequía

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la creación de una mesa de trabajo para evaluar alternativas frente a la situación de sequía que afecta al sector agropecuario, y confirmó la puesta en marcha de un esquema de subsidios directos de hasta $20.000 por hectárea a pequeños y medianos productores de soja y maíz para financiar parte de la compra de semillas y fertilizantes.Durante un acto realizado en la localidad bonaerense de General Las Heras, Massa señaló que "sabemos que estamos frente a una sequía única con tres años ya de volúmenes de agua menores a los habituales que nos está poniendo riesgos y dificultades para adelante, no solo en trigo sino también en maíz, en carne", entre otros productos.Ante este contexto, el ministro instruyó "al secretario de Agricultura -Juan José Bahillo- al armado de una mesa con las entidades, con el INTA, con los sectores de comercialización para ver cuáles son las mejores medidas para que tengamos la capacidad de responder " a la situación de emergencia generada por la sequía."Estamos pensando permanente de qué manera llegar en la forma más efectiva posible teniendo en cuenta que los fondos son finitos y la demanda es importante en este contexto bastante desfavorable por el tema climático", sostuvo el secretario.El funcionario hizo hincapié puntualmente en el sector ganadero bovino, y afirmó que "el ministro me indicó que le acerque una propuesta que tenga que ver con paliar la situación perjudicial que están pasando los productores porque se juntaron la bajante de precios internacionales, una merma en el consumo por sustitución de otras carnes, y la sequía"."Eso se ve reflejado en el precio, que desde abril hasta el 30 de septiembre el kilo vivo tuvo un incremento del 1,2%", agregó Bahillo.Distintas zonas del país atraviesan prolongadas sequías con el fenómeno de "La Niña" afectando por tercer año consecutivo, lo que genera un fuerte impacto sobre el sector agropecuario. De acuerdo a un trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área seca se incrementó en cerca de 10 millones de hectáreas a nivel país durante agosto.En ese sentido, recientemente la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó su previsión de cosecha de 16,5 a 15 millones de toneladas, mientras que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) la redujo en su informe semanal de 16,5 a 15,2 millones de toneladas.De cumplirse las proyecciones de la BCBA, significarían una merma respecto a la campaña 2021/22 de 7,2 millones de toneladas.En la misma línea, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos sostuvo que la sequía récord que afecta a la región desde diciembre de 2021, con lluvias que se ubican en la mitad del promedio histórico, y las heladas de los últimos meses provocaron un desmejoramiento en la condición del trigo y el maíz de primera sembrados en la provincia.En tanto, días atrás el presidente de la Cámara de la Industria de la Carne (Ciccra), Miguel Schiariti, aseguró que "la seguía sigue siendo el factor determinante de lo que ocurre con la ganadería en la Argentina"."Los precios no se mueven producto de una constante oferta y de la necesidad del productor de salir de los campos con la hacienda porque la sequía se agrava día a día y esto se refleja no sólo en el Mercado de Liniers", explicó.Este contexto de emergencia es el que llevó al Gobierno a poner en marcha la mesa de trabajo anunciada hoy, a partir de la cual se espera dar algunas respuestas a las urgencias de los distintos sectores productivos afectados.El lunes, al salir de una reunión con Bahillo en la sede de Agricultura, los presidentes de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, mostraron su preocupación frente a "una situación climática que cada día se agrava y complica más la situación".La Mesa de Enlace junto al INTA y los sectores de comercialización serán convocados en los próximos días para evaluar alternativas, de acuerdo a lo anunciado hoy en Las Heras por Massa.Por otro lado, el ministro confirmó los subsidios para pequeños y medianos productores equivalentes al 40% de la inversión de capital en semillas y fertilizantes para incentivar la siembra de soja y maíz.La iniciativa -denominada Avanzar Productivo- estará orientada a aquellos productores que no hayan accedido al Programa de Incremento Exportador (conocido como "dólar soja"), y que en la última campaña 2021/22 hayan sembrado hasta 400 hectáreas de soja y/o 100 hectáreas de maíz, beneficiando así a un universo de más de 19.500 productores, según se informó."Buscamos que de alguna manera tengamos la oportunidad de ampliar la superficie sobre la que Argentina regenera recursos. Aspiramos a tener más de un millón de hectáreas sembradas", dijo este mediodía Massa al presentar la medida.En concreto, los productores de soja recibirán una transferencia directa aproximada de $ 6.000 por hectárea para solventar la compra de semillas y fertilizantes. En el caso del maíz, en tanto, productores recibirán aproximadamente $ 20.000 por hectárea.De esta forma, un productor de la oleaginosa de 400 hectáreas recibiría un monto total aproximado de $ 2.400.000 y uno del grano amarillo de 100 hectáreas alcanzaría los $ 2.000.000."El sistema va a estar operativo sino es la semana que viene, la otra. Y después está pensado en dos entregas, que veremos cómo las programamos", precisó Bahillo ante la consulta de Télam.Los subsidios serán fondeados con parte de lo recaudado a través del Programa de Incremento Exportador ("dólar soja").