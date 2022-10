Trabajo dictó la conciliación y el paro en los peajes no llegó a las 24 horas

El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) levantó las barreras en las principales autopistas y rutas de todo el país y realizó una movilización al Ministerio de Trabajo.



La protesta del gremio que actualmente lidera Florencia Cañabate y que tiene como referente a Facundo Moyano fue en reclamo del pago del aumento que se acordó en las últimas paritarias y "una adecuada reconversión laboral" ante el avance de la tecnología.



Debido a esta situación se levantaron las barreras en los peajes de Panamericana, Autopista del Oeste, Autopista Riccheri y Buenos Aires-La Plata y recién a última hora de la tarde, los empleados de peajes retomaron sus tareas luego de que interviniera la cartera dirigida por Raquel "Kelly" Olmos.



El sindicato por la situación criticó a las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires.



"Los trabajadores y el sindicato denunciamos que esta ausencia de políticas adecuadas por parte del Gobierno hirió severamente una actividad que durante décadas tuvo empresas (públicas y privadas) con ecuaciones tarifarías adecuadas, brindando servicios de calidad a los usuarios y garantizando las fuentes de trabajo del sector", se indicó en un comunicado del SUTPA.



En este sentido, el sindicato expresó: "Sin entrar en el debate de la privatización o estatización de las concesiones, el objetivo es que haya gestiones que, indistintamente de su modalidad, tengan previsión, planificación, y cuiden el trabajo, las rutas y a los usuarios".



Y señalaron que la medida de fuerza se dio por "la incertidumbre" acerca "del futuro" de la actividad y la "falta de planificación por parte del Gobierno Nacional y Provincial en lo que respecta al funcionamiento y al futuro de las concesiones viales pone en riesgo el trabajo de 7.000 familias".



"Es sabido también que el mundo laboral atraviesa profundos cambios producto de la aplicación de nuevas tecnologías. Nuestra actividad enfrenta el desafío de mejorar sus sistemas de cobros, brindando nuevos servicios, profesionalizando y recalificando a los trabajadores del sector. En ese sentido, las autoridades que están a cargo de las empresas de la actividad se han mostrado reticentes a nuestras demandas, impidiendo una adecuada reconversión laboral. No hay futuro ni progreso si la gente se queda sin trabajo o se precarizan sus tareas. Cualquier cambio debe ser con los trabajadores y el sindicato, jamás contra ellos", agregaron.

. Lo que dijo Facundo Moyano

.

El secretario adjunto del SUTPA, Facundo Moyano, sostuvo: "Nos encontramos en esta situación donde el Estado no nos da respuesta, donde el privado se hace el tonto, que no sabe si se va, que no puede pagar los aumentos. No entendemos qué quieren hacer, si quieren estatizar, creo que es un estatismo improvisado".



Entre las principales críticas del gremio, está el despido de trabajadores por la implementación del telepeaje. "Es una situación que no vemos con preocupación, la cuestión de la automatización. Si lo llevas de manera inteligente, creativa y realizas las inversiones que tenés que hacer, no implicaría perdidas de puesto de trabajo", indicó en diálogo con Antonio Fernández Llorente por la AM 990.



Pasadas las 16 se conoció el dictado de la conciliación obligatoria, que fue respetada por el gremio, ya que sus integrantes improvisaron una asambleas en medio de la marcha frente a la cartera laboral y resolvieron aceptar la decisión y retomar sus puestos.



En ese marco, se fijó una audiencia para el 7 de noviembre a las 14 en Trabajo para discutir la recomposición salarial y avanzar con las cláusulas gatillos que se habían comprometido a abrir las empresas concesionarias de las autopistas, las cuales alegan que es necesaria una actualización tarifaria para afrontar la suba salarial.



NA.