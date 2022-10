“No somos los productores los que especulamos”, sentenció Elvio Guía de FAA

Asistencia económica a pequeños productores

La sequía ya mostró su impacto en la cosecha fina. Las proyecciones para el trigo rondan en los 15 millones de toneladas de trigo, muy por debajo de lo que fue la campaña pasada.“En el centro-norte provincial mejoraron los perfiles porque llovió en las zonas de Federación, Villa del Rosario, casi 100mm, Chajarí, entre 40 y 60mm; pero en el sur entrerriano y el resto del país, la situación es bastante crítica porque ha llovido muy poco”, sintetizó ael vicepresidente de Federación Agraria, Elvio Guía. Y agregó: “Faltarán entre seis y siete millones de toneladas de trigo y los maíces están sembrados en un 20 o 40%, según la zona”.“El panorama es complicado”, remarcó Guía y refirió que, “a la sequía hay que sumarle las heladas que terminaron de darle el golpe de gracia” a los cultivos.El Gobierno otorgará aportes no reintegrables por montos que van de $6.000 hasta $20.000 a pequeños productores de soja y de maíz, para financiar la compra de fertilizantes y semillas. La asistencia contempla que aquellos productores que sembraron hasta 400 hectáreas de soja y 100 de maíz -y no vendieron grano al dólar soja en septiembre pasado- pueden anotarse voluntariamente para recibir una ayuda económica para subvencionar los gastos en semillas y fertilizantes.“Cuando el gobierno necesitó dólares, implementó rápidamente un sistema y recaudó, pero cuando los productores necesitan, son un poco más lerdos”, cuestionó Guía. “El diálogo se mantiene, a veces se corta porque no se llega con las ayudas temprano y bien, algo que pasa siempre, como con la Emergencia en Entre Ríos”, fundamentó.