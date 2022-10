Ahora 30: dieron a conocer los lugares dónde comprar, marcas y algunos precios

El plan para la financiación y compra de electrodomésticos Ahora 30 comenzó a regir el viernes. El nuevo programa fue reglamentado a través de las Resoluciones 56 y 57/2022, publicadas en el Boletín Oficial y regirá hasta el próximo 22 de diciembre. Este lunes, la Secretaría de Comercio dio a conocer más información.TelevisoresCelularesAires acondicionadosHeladerasLavarropasLos usuarios podrán adquirir los bienes toda vez que el precio de venta al público sin intereses no sea superior a los $200.000.Bazar Avenida S.A. (Megatone), Carrefour, Casa Luis Chemes, Cetrogar, Compumundo, Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, Coppel, Coto, Dinosaurio, Disco, Dorinka S.R.L. (Changomás), Easy, Electronica Megatone S.A. (Musimundo), Fava, Fravega, Garbarino, Jumbo, La Anónima, La Luguenze, La Reina, Maransi, Marquez, Maxihogar, Musimundo, Naldo Lombardi, Pardo, Riiing, Supermercados Toledo, Vea.Cuáles son las marcas que participanHisensePhilcoNoblexCarrierSurreyMideaBGHHitachiRCATCLMotorolaPhilcoNoblexSamsungTCLZTEAlcatelColumbiaGafaElectroluxDreanPatrickPhilcoSamsungBricketColumbiaDreanAuroraPatrickWhirpoolSamsungLGPhilcoMotorolaLGNoblexHisensePhillipsAOCHyundaiAdmiralTCLQuintTelefunkenBGHHitachiRCAque se pueden comprar desde este lunes en cuotas son:-Aire Acondicionado Inverter Split Frío/Calor Hyundai HY10INV 3200W 2700F. Precio de lista $119.999. En 30 cuotas fijas de $7.993,96 cada una. Precio final: 239.818,80-Smart TV 4K UHD 55″ Admiral 55Q20. Precio de lista $99.999. En 30 cuotas fijas de $6.661,62 cada una. Precio final: 199.848,60-Smart TV Admiral 58″ 4K UHD AD58U20 Android TV. Precio de lista $109.999. En 30 cuotas fijas de $7.327,79 cada una. Precio final: $219.833,70-Celular ZTE Blade A5 Plus 32GB Negro + Funda. Precio de lista $31.999. En 30 cuotas fijas de $2.131,67 cada una. Precio final: $63.950,10-Lavarropas Semiautomático Carga Superior Patriot 5Kg 56RB. Precio de lista $25.999. En 30 cuotas fijas de $1.731,97 cada una. Precio final: $51.959,10.-Smart TV 55″ 4K UHD TCL L55P725-F. Precio de lista $136.999. En 30 cuotas fijas de $6.661,62 cada una. Precio final: $199.848,60-Smart TV 50″ 4K Android TV Admiral AD50G22. Precio de lista $95.999. En 30 cuotas fijas de $6.395,16 cada una. Precio final: $191.854,80-Smart TV 50″ 4K UHD Hitachi CDH-LE504KSMART21-F. Precio de lista $99.999. En 30 cuotas fijas de $6.661,62 cada una. Precio final: $199.848,60-Lavarropas Carga Superior Drean 5Kg 500 RPM Concept 5.05 V1. Precio de lista $85.899. En 30 cuotas fijas de $5.722,32 cada una. Precio final: $171.66-Smart TV 50″ 4K UHD TCL L50P725-F. Precio de lista $119.999. En 30 cuotas fijas de $7.993,96 cada una. Precio final: $239.818,80-Smart TV 4K 50″ Admiral AD50Q20. Precio de lista $91.999. En 30 cuotas fijas de $6.128,69 cada una. Precio final: $183.860,70-Celular TCL 20E 128 GB Azul. Precio de lista $43.999. En 30 cuotas fijas de $2.931,08 cada una. Precio final: $87.932,40-Lavarropas Inverter Carga Frontal Drean 10Kg 1200 RPM Next 10.12 PG. Precio de lista $137.499. En 30 cuotas fijas de $9.159,76 cada una. Precio final: $274.792,80-Heladera con Freezer Cíclica 394 L Silver Patrick - HPK151M11S. Precio de lista $148.999. En 30 cuotas fijas de $9.925,85 cada una. Precio final: $297.775,50