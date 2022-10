Argentina perdió US$1500 millones por la sequía y su impacto en la producción

Efecto devastador

Campaña de trigo

Precios a futuro

La sequía ya mostró su impacto en la cosecha fina. Las proyecciones para el trigo rondan en los 15 millones de toneladas de trigo, muy por debajo de lo que fue la campaña pasada.En este sentido, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) realizó una estimación sobre el impacto de una menor producción. De esta manera, concluyó que Argentina ya perdió US$ 1500 millones.“Se trata de la producción más baja desde la campaña 2015/16. La producción 2022/23 podría totalizar 15 millones de toneladas, con un rinde promedio de 27,2 qq/ha”, destacó la institución.Los números que presentó la BCR señalaron que la nueva campaña queda configurada de la siguiente manera: con un rinde promedio de 27,2 qq/ha, el área sembrada quedó definida en 5,9 millones de hectáreas, cosechándose -según estimaciones hasta el presente- 5,5 millones de hectáreas.“Deja un saldo de casi 400.000 hectáreas sin cosechar por los efectos devastadores de la sequía. Incluso si la situación productiva deja de deteriorarse (lo que requiere la inminente ocurrencia de lluvias generalizadas, especialmente sobre el centro sur de Buenos Aires y La Pampa) lo anterior determina un nivel de producción de alrededor de 15 millones de hectáreas”, anticipó el informe técnico.La merma en las exportaciones de la nueva campaña baja a 9 millones de toneladas, 5,5 millones por debajo de los despachos de la campaña previa. “Si comparamos el valor de las exportaciones proyectadas, el ingreso de dólares proyectado por embarques de trigo 2022/23 caería un 35 % en relación con el ciclo 2021/22, nada menos que US$ 1525 millones”, confirmó la institución rosarina.El presente del cultivo no es bueno. Las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca detallaron que las zonas más afectadas son el centro norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, San Luis y la región del NOA.Bajo esta realidad, el cultivo se encuentra con un desarrollo que muestra un 36% en estado de encañazón, 25% en floración, 30% en llenado de granos y 9% en estado de madurez; en tanto que la condición es muy buena en el 1% del territorio, 51% bueno, 38% regular, 8% malo y un 2% muy malo. “La escasez de reservas hídricas se conjugó con heladas en el período crítico de evolución del cultivo”, comentó la BCR al reflejar cómo este combo afectó la situación del trigo.En materia de cotizaciones, la comercialización de trigo disponible está completa al 97 %. Este contexto deja un escaso margen de oferta en la plaza doméstica, llevando a los precios locales a reaccionar al alza, de la mano de una demanda que intenta reacomodarse para abastecer un ritmo de molienda estable.Existe una necesidad de materia prima de al menos 1,5 millones de toneladas adicionales para consumo interno de cara al último trimestre y a la llegada de la nueva campaña. De esta manera, el empalme de las campañas estará ajustado. Fuente: (Agrofy)