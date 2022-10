Ciencia aseguró que en 2023 el presupuesto del área "crecerá un 32"

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó hoy que el presupuesto correspondiente a esa cartera dirigida por Daniel Filmus, presentado para 2023, "crecerá a valores constantes" en un 32% y alcanzará el "0,34% del PBI", en sintonía con el objetivo fijado por la Ley de Financiamiento de la Ciencia y Tecnología.



De esa manera desmintió un informe publicado en algunos medios de comunicación que indica que disminuirán los recursos para esa área.



"Un informe publicado hoy en distintos medios por el 'Observatorio de Argentinos por la educación' afirma que en el Presupuesto 2023 que elevó el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, disminuyen los recursos para Ciencia y Tecnología. No es así", expresó el Ministerio de Ciencia en un comunicado oficial.



La cartera que dirige Filmus afirmó que "el Presupuesto de la Función Ciencia y Tecnología en el Presupuesto 2023 se incrementa a valores constantes en un 32% alcanzando los 500.921 millones de pesos que corresponden al 0,34% del PBI que fija como objetivo la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología".



Y subrayó: "El propio informe del Observatorio en el Gráfico presentado en su página 6 muestra que la Función Ciencia y Tecnología es la que más crece en el Presupuesto. Allí se indica que a valores constantes el presupuesto de la Función Ciencia y Tecnología crece un 23,5%".



El texto del Ministerio señaló que el Informe del Observatorio "incurre en un error de cálculo cuando analiza el nuevo presupuesto en base a una estimación inflacionaria del 85% y no del 60% que es lo estipulado en la fundamentación del Presupuesto 2023".



"Como todos sabemos, en caso de que la inflación sea mayor al 60%, también crecerán proporcionalmente los ingresos y por lo tanto las erogaciones en cada área", detalla el texto y ejemplifica con el caso del presupuesto 2022, que no recibió los votos necesarios para su aprobación en el Congreso Nacional, donde "los recursos destinados a Ciencia y Tecnología fueron previstos en 187 mil millones de pesos".



"A partir de decisiones administrativas complementarias, hoy el presupuesto en Ciencia y Tecnología se encuentra cercano a los 240 mil millones de pesos. Esta práctica es la que se aplica siempre que la inflación supera la previsión incorporada al presupuesto", marcaron.



Además, en el caso del cálculo del presupuesto específico del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el informe del Observatorio "no tiene en cuenta la parte proporcional de las Obligaciones a Cargo del Tesoro destinadas a Ciencia y Tecnología que le corresponde", señalaron.



"Estas Obligaciones (que significan cerca del 25% del total de los recursos de CyT) serán distribuidas durante el año 2023 a partir de las necesidades que cada organismo científico va requiriendo. Hay que aclarar que una buena parte del Sistema Científico Tecnológico Argentino no pertenece al Mincyt. La CNEA, el Inta, el Inti, el Instituto Meteorológico Nacional, el Instituto Antártico Argentino, etc pertenecen a otros Ministerios", añade el comunicado.



Para finalizar, indicaron que "el Gobierno Nacional a partir del año 2019 ha colocado a la Ciencia y la Tecnología como una de sus prioridades y ha tomado decisiones presupuestarias que privilegiaron este sector".



"Estas decisiones permitieron que se recupere buena parte de la caída de la inversión que entre el 2015 y el 2019 significó una pérdida de la participación de la Ciencia y la Tecnología del 0,35 al 0,22% del PBI. La aprobación por unanimidad de la Ley de Ciencia y Tecnología en el año 2021 nos da la oportunidad de llevar adelante políticas de mediano y largo plazo que permitan una creciente inversión en el sector", completa el texto.