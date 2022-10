Un 80% de frigoríficos nacionales “está en condiciones de cumplir con el troceo"

Así lo afirmó el director Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de ese organismo, Alejandro Fernández.



"La gran mayoría de los establecimientos que son controlados por el organismo sanitario están en condiciones de cumplir con el troceo", dijo Fernández en diálogo esta mañana con Radio La Red.



En este sentido, puntualizó que desde el Senasa "venimos actualizando la información quincenalmente y de las plantas que hacen faena y hacen tránsito federal, el 80% ya cumple y el 20% restante está adecuando sus instalaciones".



La medida, que fue anunciada en abril del año pasado de manera conjunta por parte de los entonces Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Desarrollo Productivo y de Trabajo, comprende la comercialización de la carne a nivel mayorista en cuartos o trozos de no más de 32 kilos, poniéndole fin al comercio de la media res.



"Por otra parte, -agregó Fernández- en esta semana se nos ha informado desde Agricultura que los que aún no puedan trocear van a poder enviar la media res a otros establecimientos que hagan troceo para poder comercializar".



El Senasa, según la normativa vigente, abarca los establecimientos que comercializan al resto del país, es decir que hacen tránsito federal, y los que exportan, que son unos 160 frigoríficos, en tanto el resto corresponde al ámbito provincial.



"Estamos colaborando con la Dirección Nacional de Control Agropecuario de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca para la adecuación de la globalidad de los establecimientos para el cumplimiento de la medida y que no haya desequilibrios", finalizó el director del Senasa.



No obstante, algunos frigoríficos y comerciantes de carne vacuna principalmente abocados al abastecimiento interno, consideran que en estos momentos no es posible implementar tal medida y piden la utilización de medios mecánicos para poder descargar las medias reses de los camiones.



De hecho, el lunes varias cámaras del sector mantendrán un encuentro en La Rural para analizar la situación.



Sin embargo, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ratificaron que la medida entrará en vigencia en noviembre y afirmaron que "el cumplimiento de la normativa es de carácter obligatorio para todos los establecimientos faenadores de tránsito federal, provincial y municipal ubicados dentro del territorio nacional, sin excepciones".



Télam.