El dólar “blue” ganó un peso en una semana y terminó estable a $291

El dólar paralelo terminó la semana sin cambios y cerró hoy a $291 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros se estabilizaron y el dólar "Qatar" superó los $320 y sigue siendo el más caro del mercado.La divisa marginal en el mercado paralelo terminó sin variantes respecto del jueves y un peso por encima de su valor del viernes de la semana anterior.El dólar blue estuvo operado a $290 la mayor parte de la rueda, pero se recuperó en las últimas transacciones y la brecha con el dólar mayorista quedó en el 92% y con el oficial en el 89,2%.El Banco Central cerró la semana con ventas por US$ 45 millones y terminó una racha de cinco jornadas sin perder divisas y cerró con un saldo positivo de US$ 4 millones, mientras que en el registra un rojo de US$ 292 millones por pérdidas de reservas.El dólar ahorro o dólar solidario, con los impuestos aumentó 49 centavos a $264,94 y en la semana subió $3,78, mientras que el turista o tarjeta trepó 53 centavos a $281 y aumentó $4,01 desde el lunes pasado.El nuevo dólar "Qatar" que incluye los impuestos ganó 60 centavos a $321,14, unos $30,14 por encima del blue y se mantiene como el más caro del mercado.El dólar mayorista, que regula el BCRA, subió 28 centavos hasta los $153,79 y en la semana escaló $2,15.Los tipos de cambios financieros parecieron estabilizarse, tras una rueda volátil y el Contado con Liquidación se mantuvo en los $304,01 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó el 98%.El MEP o dólar bolsa operó a $290,87 y el spread con el dólar oficial llegó al 89,5%.El tipo de cambio oficial cerró en $159,50, mientras que el promedio en los principales bancos de la plaza porteña fue de $169,80.