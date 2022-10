La AFIP detectó el ocultamiento de 920 toneladas de maíz en un "feedlot"

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comprobó irregularidades en las declaraciones de entrada y salida de cereales en un establecimiento agropecuario de engorde de ganado bovino a corral (feedlot), ubicado en el paraje Teniente Coronel Miñana, en el partido de Olavarría.El operativo de la Dirección General Impositiva (DGI) fue llevado adelante por la Dirección Regional Bahía Blanca, que al detectar irregularidades en la existencia de cereal declarado procedió a confeccionar el acta de infracción correspondiente.Desde el organismo estatal detallaron que "la causal de infracción quedó configurada al comprobarse que la contribuyente no emitió comprobantes que respalden el egreso y correspondiente registro en el Libro de Movimientos de Existencias de 920,86 toneladas de maíz, equivalentes a la carga de más de 30 camiones".Además, precisaron que "el valor del maíz detectado en condiciones irregulares asciende a $32.392.400, de acuerdo a los valores de cotización de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca", y agregaron que "la detección del faltante se produjo a partir de las operaciones de cubicaje sobre los sitios de almacenamiento practicadas por los funcionarios de la DGI".Por otra parte, también se efectuaron controles vinculados al Régimen Nacional de Seguridad Social sobre los cinco trabajadores que conforman el personal del establecimiento, y se detectó que la totalidad de ellos se encontraba sin declarar.La AFIP explicó que "la maniobra encuadra 'prima facie' en las causales previstas en los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley 11.683 (T.O. en 1998 y sus modificaciones), derivando en la aplicación de las sanciones establecidas en dicho marco normativo, que van desde la clausura del lugar hasta multas de hasta $100.000 por cada trabajador no registrado".