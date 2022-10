Jóvenes empresarios entrerrianos exportaron a EEUU y cumplieron una promesa

De Colón, al mundo

Cómo surgió EntreNuts

. La empresa colonense nació en 2019 y está conformada por un equipo de 18 personas que se dedicada a la elaboración y comercialización de alimentos saludables, como la pasta de maní.“Estamos súper felices de contarles que EntreNuts realizó su primera exportación, con solo dos años de trayectoria. Logrando producir cerca de 20 toneladas de pasta de maní en 4 presentaciones, nada más y”, publicaron.La exportación contempla distintas presentaciones. Por un lado, en frascos de 13 onzas (370 gramos) se realizaron tres variedades: “Unsalted peanut butter”, pasta de maní natural -100% maní-; “Smooth peanut butter”, pasta de maní con un toque de sal marina de la Patagonia argentina; y “Crunchy peanut butter”, pasta de maní con trocitos de maní y un toque de sal marina. Por otro lado, en baldes de 9 libras (4,08 kilogramos) se realizó una sola variedad para uso gastronómico y es la “Crunchy peanut butter”.Las productos de EntreNuts arribarán a Washington DC, cuyas presentaciones en frascos serán comercializadas al público en los locales de la firma “Call your mother Deli”, una cadena de Bagels, típica comida estadounidense. Asimismo, se comercializarán a través de internet con entregas a todo el país. En tanto, los baldes para uso gastronómico se utilizarán en las más de 13 sucursales de la cadena.“Esto nos abre un camino nuevo, lleno de grandes desafíos para los cuales nos estamos preparando de la mejor manera, certificando normas de calidad internacionales, capacitándonos con profesionales y realizando un proceso de mejora continua en cada una de las áreas de la empresa”.“En el momento que nos surgió esta oportunidad nos hicimos la promesa de quees lo que nos brota a flor de piel cuando decimos que somos una empresa productora de alimentos libres de gluten de nuestra querida ciudad de Colón, Entre Ríos. Por esto queremos agradecer a todas y cada una de las personas que hicieron esto posible, comenzando por todo nuestro equipo de trabajo, 18 personas con un promedio de no más de 25 años que se ponen la camiseta día a día para que en conjunto cumplamos todas nuestras metas”, concluyeron.Desde Colón, EntreNuts dio sus primeros pasos de formación en 2019 y salió al mercado al año siguiente con producción propia, en medio de un contexto signado por la pandemia de COVID-19 y las nuevas demandas.El fuerte de la firma es la fabricación de pasta de maní saludable, apta para personas con celiaquía, cuya producción concretan en su planta recientemente inaugurada. De todos modos, también desarrollan nuevos productos: aceite de coco, leche vegetal de maní, dulce de leche, manteca clarificada y alfajores.“Arrancamos llenando -en marzo de 2020- unos 40 frascos por día, con una manga pastelera., indicaba Fellay, quien destacó que en todo momento buscan diferenciarse. En ese sentido, puso en valor queeso es un plus a la hora de que la gente nos elija”.Todo nació de una charla informal entre amigos, de los cuales uno planteó la necesidad de contar con alternativas saludables. A partir de esa charla y las ganas de progresar, comenzaron a desandar el camino de EntreNuts.“Él era consumidor de este producto en Rosario, donde vivía y estudiaba. Cada vez que venía a Entre Ríos, se le complicaba conseguir. Además, las pastas de maní que había en el mercado tenían el agregado de sal y azúcar. Por ello, siempre decía en broma que iba a tener su fábrica. De ahí, charlando informalmente, encontramos un estudio de la pasta de maní, nos sentamos a verlo y nos fuimos incentivando”, sintetizó Fellay sobre los comienzos.Sin vueltas, los tres amigos se inscribieron en abril de 2019 en Empretec, el programa de capacitaciones de Banco Nación que apoya a pymes y emprendimientos. A fines de 2019, los jóvenes finalizaron el proyecto y lograron conseguir el financiamiento bancario con tasa subsidiada para concretar sus ideas. Meses después, con la irrupción de la pandemia de por medio, empezaron a producir.Comenzaron montando una sala de producción de 30 metros cuadrados en las afueras de Colón. El 19 de marzo de 2020 viajaron a Buenos Aires a buscar la máquina que habían comprado para la molienda del maní. El día 20 ya estaban haciendo la primera molienda en su nueva fábrica.En sus comienzos llenaban apenas 25 frascos con una manga pastelera y los etiquetaban a mano. Vendían por las redes y salían a entregarlos, enmascarados y con guantes. A los 15 días ya proveían a las dietéticas. Los pedidos fueron aumentando y en septiembre de 2020 crearon una distribuidora de productos saludables a la que sumaron productos de otras marcas.En enero de 2021 llegaron a manejar 1000 productos. Pero llegó un punto que debieron vender la distribuidora porque no podían con tanto. Y con el dinero recibido, montaron una fábrica más grande, en el centro de la ciudad.