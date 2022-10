YouTube Premium actualizó los precios en Argentina y los subió un 310%

Los precios de las plataformas en Argentina tampoco se quedan quietos y van actualizando su valor con el paso de los meses. Ahora decidió hacerlo YouTube con su servicio Premium.



"Creamos YouTube Premium con el fin de ofrecerte una experiencia sin interrupciones en YouTube", explicó la plataforma en un comunicado para sus clientes e informó: "Para seguir brindando servicios y funciones, aumentaremos el precio de tu plan de Premium".



En el caso de los planes individuales, el valor pasará de $119 a $389. Mientras que los planes familiares aumentarán de $179 a $699. Estos valores no incluye el recargo por impuesto PAIS y retención de ganancias que se aplica por ser un gasto en dólares.



Con la aplicación de los impuestos, el plan individual aumenta de $210 a $685. En el mismo sentido, el plan familiar incrementó su valor de $315 a $1230.



YouTube informó que el "cambio será efectivo en el próximo ciclo de facturación, a partir del 21 de noviembre de 2022 o después de esa fecha". El usuario, o seis usuarios en el plan familiar, puede mirar YouTube sin anuncios, reproducir contenido en segundo plano y sin conexión, así como acceder a las canciones de la aplicación YouTube Music.



El incremento no corre solo en Argentina, sino en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, el salto es de 5 dólares, de 18 a 23.



La noticia comenzó a hacerse eco en redes sociales. Dos usuarios de Reddit diferentes publicaron capturas de pantalla de correos electrónicos que recibieron esta tarde. El correo electrónico es escaso en detalles, simplemente indica que el precio de los planes familiares de YouTube Premium se ha incrementado hasta en diversos países del mundo.



En Twitter, usuarios argentinos también comenzaron a postear capturas de pantalla con el aumento.



YouTube no dio más detalles que el correo electrónico. El aumento se da en la misma semana en la que Netflix dio marcha atrás con la idea de cobrar por compartir contraseñas en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.