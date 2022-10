Camioneros rechazó un aumento del 84% y advirtió sobre medidas de fuerza

El Sindicato de Camioneros y los empresarios del sector fracasaron nuevamente este miércoles en las negociaciones salariales en el Ministerio de Trabajo, por lo cual el adjunto del gremio y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, advirtió que si el miércoles próximo no hay acuerdo habrá medidas de fuerza en todo el país.





Moyano indicó a la prensa, después de una audiencia de pocos minutos, que la patronal ofreció 84% de aumento para todo el año -lo que consideró una "ridiculez"- y que el sindicato sigue reclamando 131% más un bono, y criticó duramente a diversos grupos empresarios, a los que acusó de "especuladores" que "aumentan los precios".



El dirigente dijo: "Ofrecieron el 84%, no vamos a permitir que le falten el respeto a los camioneros, y seguimos reclamando el 131% y un bono".



Moyano advirtió: "Si el miércoles próximo vienen con una ridiculez empezaremos el mismo miércoles [con las acciones de fuerza]y serán los empresarios los responsables".



El cosecretario general de la CGT sostuvo que "los empresarios son los especuladores; Arcor, la Sociedad Rural, Mercado Libre, Techint, Paolo Rocca, las petroleras, son los que aumentan los precios todos los días".



Y al ser consultado sobre un eventual pacto para un congelamiento de precios, contestó: "¿Te creés que si los camioneros congelan los salarios, Coto, Carrefour, toda esa banda van a congelar los precios?".



Moyano reiteró su pedido de un bono salarial "para todas las organizaciones" de trabajadores, especialmente en los casos en que no pueden cubrir la canasta básica, y dijo que "30.000 pesos es la base".



Por último, el gremialista advirtió: "Nos siguen faltando el respeto. Después que el Gobierno, los empresarios y los medios de comunicación no le echen la culpa a los trabajadores camioneros porque vamos a largar distintas medidas de fuerza".



"Después, si hay desabastecimiento, no es culpa de los trabajadores camioneros, que dieron su vida en la pandemia y hoy no son reconocidos", cerró.