La sequía afecta más de 140 millones de hectáreas y 12,4 millones de vacunos

La última recta del año viene de mal para el campo con respecto al clima: es que desde hace largos meses no llueve en la zona núcleo y la situación del trigo sembrado ya es desesperante. Se espera una campaña menor a las 16 millones de toneladas del cereal, pero eso no es todo, porque según un relevamiento realizado por la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, comandada la secretaria de Agricultura, en total ya hay más de 140 millones de hectáreas afectadas y unas 12,4 millones de cabezas de ganado vacuno sufren por la falta de agua.



Según se estableció, la condición de la sequía es severa en 53 departamentos del centro del país, más precisamente en la zona núcleo la más productiva de la Argentina. En este marco, los ganaderos están mandando los animales a faena antes de tiempo ante la imposibilidad de contar con pasturas para alimentarlos y eso puede derivar en disponibilidad de carne para hoy y hasta fin de año, pero un faltante considerable de cara al próximo año. Es que el rodeo vacuno no se recupera rápido luego de una sequía por los tiempos lógicos de engorde.



Mientras tanto el Gobierno en una de sus primeras medidas, enfocó los cañones en asegurarse el abastecimiento en el mercado interno del trigo, y dejarle claro a los exportadores que debido a la caída productiva no se volvería a abrir el registro de exportaciones, pero si se cumplirían los contratos establecidos. Al mismo tiempo dialogó con otros referentes del sector para que la falta del cereal no derive en una suba de los precios internos de los productos farináceos.



En este marco desde la Sociedad Rural Argentina pidió directamente mayor celeridad al gobierno nacional y a los provinciales ante la catástrofe climática. "Los productores estamos preocupados por la sequía y vemos como se pierden rendimientos de los cultivos ya implantados, se atrasan las fechas de siembra de la campaña gruesa, se rediseñan las estrategias ganaderas tanto para carne como para leche y el panorama de las producciones regionales no es nada alentador" indicó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.



Continuó: "no se ve que los gobiernos, tanto nacional como provinciales, estén ocupándose del tema con la importancia que merece esta crítica situación. No alcanza con una Ley de Emergencia, se necesitan herramientas modernas para combatir estos flagelos que nos permitan, a quienes debemos invertir, palear estos contratiempos", detalló el dirigente de la entidad agropecuaria.



Concretamente el pedido es contundente y así lo explica Pino: "En lo urgente le solicitamos al gobierno nacional que, por lo menos, arbitre los medios necesarios para no estar pagando hoy anticipos de impuesto a las ganancias sin tener certeza de que vayamos a tenerla.



Este tipo de tributos, sumado a otros que son estructurales como las retenciones, ponen a una gran parte de los productores en situación de quebranto si la tendencia no se revierte. Las consecuencias de esta sequía nos preocupan, pero no sólo para el campo sino también para la economía del país, porque se frena la generación de riqueza y de divisas genuinas necesarias para la macroeconomía. El campo preocupado necesita que alguien se ocupe de este difícil momento que nos toca atravesar".



Es por ello que por estas horas el gabinete económico estudia los pasos a seguir, aunque por el momento no hay ninguna herramienta definida para asistir a los productores afectados y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, concretaría encuentros con diversos referentes del sector para tratar la temática. Por lo pronto lo que se sabe es que en los próximos días no habrá lluvias de consideración y la situación continúa agravándose.