Bahillo aseguró que la sequía no impedirá abastecer el mercado interno

"Hay preocupación, venimos siguiendo el tema de cerca, pero no vemos un horizonte de faltantes, con lo cual los volúmenes serán suficientes tanto para el mercado interno como para el externo", afirmó Bahillo.



El funcionario aclaró que el avance de la sequía es "producto de un tercer año consecutivo del fenómeno (climático) de La Niña", y adelantó que la cosecha de trigo "pasará de los 22 millones de toneladas del año pasado a una estimación de 16,5 millones de toneladas".



"Vamos a tener que trabajar en conjunto con la industria molinera para ir administrando las necesidades de cada uno de los sectores, para que el procesamiento del grano cumpla con ambas cuestiones, es decir abastecimiento interno y exportaciones", subrayó.



Por otro lado, Bahillo aseguró que "no hay decisión de una devaluación brusca, que en este contexto que generaría más problemas en los sectores más vulnerables y de menores ingresos de la sociedad"



"Esta devaluación diaria, que acompaña el ritmo de la inflación, es lo que hay que hacer para no perder competitividad", destacó en declaraciones a Radio Universidad de Entre Ríos.



En cuanto a la eventual implementación de un dólar diferenciado para algunos sectores de la producción, explicó que "no es aplicable para las economías regionales".



"Hay que descartar un dólar al estilo del que tuvo la industria sojera. Debemos agudizar el ingenio y buscar otro tipo de medidas", concluyó Bahillo.