El Central compró más de US$ 40 millones tras nuevo sistema de importaciones

El Banco Central (BRCA) compró más de US$ 40 millones en lo que va de esta semana, luego de la implementación del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que empezó a regir el lunes en reemplazo del régimen anterior.



El nuevo esquema tiene el objetivo de ordenar la disposición de dólares para la importación y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otros mecanismos.



En la jornada de del martes, el BCRA terminó su participación con compras en el mercado por US$ 21 millones, mientras que el lunes había sumado otros US$ 23 millones.



De esta forma, el Central redujo su saldo vendedor en lo que va del mes a US$ 250 millones, después de haber hilvanado seis ruedas consecutivas de ventas por casi US$ 300 millones.



“El nuevo sistema de autorización para acceder al mercado volvió a comprimir la demanda de dólares, permitiendo que la autoridad monetaria absorbiera el exceso disponible en la rueda de hoy”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.



En septiembre, el BCRA se había alzado con US$ 4.966 millones en compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), luego de que el Programa de Incremento Exportador o "dólar soja" incentivara la liquidación de US$ 8.123 millones de ese grano y derivados en septiembre, un mes en el que las exportaciones del agro históricamente son un tercio de ese valor.



Ayer, en su primer día de vigencia, se registraron 2.767 importadores que iniciaron trámites para la compra de mercadería en el exterior con total normalidad en el SIRA, en tanto que el total de declaraciones tramitadas con el actual mecanismo ascendió a 7.625 presentaciones, según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



El SIRA es aplicado en conjunto por la AFIP, la Secretaría de Comercio y el Banco Central para cuidar las reservas internacionales, brindar previsibilidad y trazabilidad en las importaciones, y garantizar los insumos de producción a las pequeñas y medianas empresas.



Entre las principales ventajas del nuevo sistema figuran la incorporación de la fecha de pago estimada en divisas, la verificación del cupo importador en tiempo real, un mayor control en la trazabilidad de toda la operación y la creación de una cuenta corriente única de comercio exterior.



El nuevo sistema reemplaza al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), aunque las importaciones aprobadas previamente a través de este mantendrán su vigencia, al tiempo que se estipula un trámite simplificado para aquellos importadores que no requieran acceso al MULC.