Impuesto a las Ganancias: el nuevo piso que anunció el ministro de Economía

El ministro de Economía, Sergio Massa, dio detalles del nuevo piso del mínimo no imponible por el cual se empieza a pagar el impuesto a las Ganancias que fijó en $330.000 y además adelantó que habrá una escala para los trabajadores que cobran hasta $431.000."Acabamos de elevar el decreto que sube el piso del mínimo no imponible de Ganancias; quien cobra hasta 330 mil [pesos]a partir del mes que viene no va a pagar impuestos a las Ganancias pero además, con una escala descendente del impuesto hasta los $ 431 mil, para que no pase que aquel que gane $330 mil no pague Ganancias y el que paga $331 pague", señaló Massa.Flanqueado por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Massa además, señaló: "Estamos evitando que casi 380 mil trabajadores argentinos que, cuando hacen una hora extra, cobran un viático, trabajan un fin de semana y cobran doble, no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo"."Esto tiene centralmente un objetivo que es defender el ingreso", afirmó Sergio Massa. "Nuestros dos objetivos centrales, junto con la inversión pública y la planificación y el orden en las cuentas y la idea de desarrollo de país productivo, tiene que ser el de recuperar el ingreso de los trabajadores y ganar la batalla contra la inflación", agregó."No se hace mágicamente, no se hace con una medida, se hace con un trabajo planificado y lo venimos haciendo, venimos intentando que la macroeconomía se ordene para que nuestros trabajadores no sientan bronca cuando van al supermercado", remarcó Massa, después de las críticas de Máximo Kirchner a sindicalistas en los actos del lunes."Y en paralelo, tomando medidas como el bono que anunciamos ayer para los sectores más vulnerables, como la mejora del impuesto a las Ganancias en el bolsillo de los trabajadores y de las paritarias, para que aquellos que trabajan sientan que el esfuerzo vale la pena", concluyó el ministro de Economía.Después del anuncio, el Ministerio de Economía, difundió un comunicado con algunos detalles."A fines de 2019 el total de retenidos en el impuesto a las ganancias era de 2,3 M y representaba el 25,6% del total de empleados en relación de dependencia. En abril 2021 impulsamos y votamos una ley de alivio fiscal para los trabajadores y jubilados que permitió que 1,5 millones de contribuyentes dejen de pagar el Impuesto (lo que implicó que menos del 10% del total tribute)", señalan desde Economía.

"Para lograr esto incorporamos, entre otros beneficios, una deducción adicional para las remuneraciones que daba un piso a partir del cual se comenzaba a pagar el impuesto a las ganancias (ese 'piso' era de $ 150.000 cuando se sancionó la ley)", remaran en la cartera que conduce Massa.Y aclaran: "No corresponde retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la remuneración bruta del mes que se liquida no supere los $280.792. Además, para evitar “saltos” en las escalas para el pago del impuesto se genera una deducción especial incrementada cuando la remuneración es superior a $280.792 y resulte inferior o igual a $324.182".